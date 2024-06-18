Astrolog Gamze'den 17 Haziran 2024 - 23 Haziran 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Aileniz ve sevdiklerinize birlikte sağlıklı ve keyifli bir arada kayıplarımızı dualarla andığımız bir huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Bu bayram kendinize bir ödül verin ve hayatınızda affedemediğiniz herkesi affedin, onların enerjilerini içinizden atın bunu kendi enerjinizi temizlemek için yapın. Unutmayın; İçimizdeki hangi titreşim enerjisini etkin hale getirmek istediğimiz sadece bize bağlıdır.

Genel Etkilere gelirsek

22 Haziranda 1 derece Oğlak Burcun da bir dolunay yaşayacağız. Etkileri sert. Kendi başımıza ayakta durmayı öğretecek ve çevremizden çok fazla hasta haberleri alacağımız bir dolunay, pek çok ilişki biterken birçoğu yaşadığı zorluklardan sonra ödüllerini alacak. Sırlar perdesi açılıyor….. Güvendiğiniz insanların maskeleri düşüyor… Sahne sizin….

Bu dönemde kendimize acımasız olmayalım. Herkes hata yapabilir zaten yapmalıdır da hayatın kuralı yapılan hatadan ne ders aldığın ve ayağa kalkarken yanında kimlerin olduğudur.

Koç ve Yükselen Koçlar : İş ve evi dengelemelisiniz. İş yada ev ile ilgili değişimler için alacağınız kararlar olacak. Öz güveninizin artığı bir hafta olacak. Yeni bir dönüşüme giriyorsunuz artık daha farklı düşünüp hareket etmeye başlayacaksınız. Çocuğunuzla olan paylaşımlarınız artabilir veya aşk hayatınızda daha keyfinizi arttıracak etkinliklere yer verebilirsiniz. Aile hayatınızda sert söylemlere ve duygusal tepkilere daha açık olacaksınız. İletişim kazalarına dikkat edin kimseye kendinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Bu hafta sizi zorlarken aynı zamanda hayattan ne istediğinize karar verecek bir aydınlanma yaşayacaksınız.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Finansal olarak şans sizden yana. Hak hukuk adalet ve eğitim hayatınızla ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Beklenmedik bir seyahate çıkma kararı alabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve çevrenizle yapacağınız ortaklaşa planlar sizi mutlu edecek. İletişim halinde olacağınız kişilere çabuk tepki verebilirsiniz iletişim kazalarına açıksınız tepkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle araba kullanırken, kısa ve uzun yolculuklarda dikkatli olun Boğanın inatçı önü bu hafta sizi zorlayacak. Tehlikeli durumlardan uzak durun.

İkizler ve Yükselen İkizler : Çoçuklar için para harcaya bilirsiniz. Bu dönemde sıvılardan gelecek bir durumdan sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Dengede kalmanızı tavsiye ederim. Kısa yolculuklar ve Sevdiklerinizle birlikte olacaksınız.. Ortaklaşa para harcamaları sizi zorlayabilir. Tahminiz den fazla harcamalarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda agresif, sert konuşmalar içinde olabilirsiniz. Kafanız para konularına takılı olacağı için ya da ailevi konularda fedakarlıklarınız yüksek olacağı için söylenen her şeyi alınganlık yaparak kendi üzerinize almanız mümkün Kişisel algılamamanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Özellikle İkili ilişkileriniz de iletişim de anlaşmanız zor görünüyor tepkileriniz sert olabilir yada siz baskı yapıyor olabilirsiniz. Kaybetmek çok kolay daha sakin olmanızı tavsiye ederim.Aile ve yakın çevrenize veremeyeceğiniz sözlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Bayram sonrası konuşmalarınızda ve söylemlerinizde sert çıkışlar, alıngan ve savunmacı tepkiler oluşabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Kronik hastalıklarınıza, ayrıca deri, diş, kemik sağlığınıza ve aile sağlığı ön planda. İş ortamlarında ve kendi alanınızda kendi isteklerinize göre davranmak isteyeceksiniz. Gezmeyi, dolaşmayı, ziyaretleri abartabilir, yemek ve içmekten fazla keyif alabilirsiniz. Maneviyatınızı geliştiren olaylar yaşayacaksınız. Bilinçaltı korkularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında olaylar olabilir. İletişim de agresif ve sert söylemlere açıksınız. Bu haftayı dinlenerek kendinize zaman ayırarak geçirmenizi tavsiye ederim .Tehlikeli yer ve ortamlardan kaçınmalısınız.

Başak ve Yükselen Başaklar : Çocuklarınız ile olaylarda zorlanabilirsiniz. Ziyaretler, güzel anlamlı etkinlikler, daha sakin ortamlar size daha huzurlu gelecek ve aile ve arkadaş ortamlarınızda kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.. Sosyal çevrenizdeki herkesin, sizi desteklediğini görecek ve şansınızı arttıracaksınız . İş günlerinde sinirli ve sert etkiler devrede keskin kararlar vermemenizi tavsiye ederim. Sosyal alanlarda veya arkadaş ortamlarınızda keskin, sert konuşmalar yapabilirsiniz. Sinirli ve biraz da tepkisel olacaksınız. Özel ilişkinizde anlayışınız daha yüksek olabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi : İş yada ev hayatınız değişimde. Olması gereken oluyor panik olmayın. Arkadaşlarınızla çevrenizle daha fazla vaktinizi geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlar enerjisiniz yükseltecek, olayları kişisel algılamamanız sizi daha sakin kalmanızı sağlayacaktır. Maddi konularda bu ara temkinli olmanızı yatırımlarınızı iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Aile ve iş hayatınızda sinirli, tepkisel ve agresif konuşmalarınız kırıcı olabilir.. Özellikle sevdiklerinize karşı alıngan bir yapı sergileyebilirsiniz, bu süreçte ailenizle güç savaşına girmemenizi öneririm. İçinizdeki öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep : Aileye destek olma zamanı. Bu hafta çok gezecek ve geçirdiğiniz sıkıntılı bir süreci unutmanıza yardımcı olacak. İlişkiler ve çocuk alanlarınızda idealize ettiğiniz konular netlik kazanacak. Unuttuğunuz bir hobiniz yada başlamak istediğiniz bir şey varsa tam zamanı hem keyif alacaksınız hem de takdir göreceksiniz.

İnsanlarla olan iletişiminizde tepkili, sert ve sinirli davranışlar içinde olabilirsiniz. Enerjiniz fazla ve yüksek olacağından ev kazalarına ve çarpma düşme gibi durumlara dikkat edin.

Yay ve Yükselen Yaylar : Finansal olarak desek göreceksiniz. Beklenmedik bir para gelebilir. Ailenizin de desteğiniz alarak daha önceden gitmediğiniz bir yere gitmek size iyi gelecektir. Bu ara akışta kalmak istediğiniz bir dönem bu sizin ruhunuz da var size bakış acısı olarak aydınlanma sağlayacak. Hayat size kapılarını açıyor.

Harcamalarınızdan kaynaklı olarak ortak parasal konularda sinirli ve sert söylemlerden kaçının, İlişkiniz de derine inmek isteyebilir ve ilişkinize zarar verebilirsiniz. Alacak, verecek ilişkinizi iyi oturtun. Bu hafta eğlenceye, aşk hayatınıza veya çocuklara karşı harcamalarınız artabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yapacağınız bir yardım hayatınızda bir çok kapının açılmasını sağlayacak. Özgüveninizi elinize almalısınız. Hayatı başka gözlerle görebilirsiniz. Özel hayatınızda veya ortaklaşa işlerinizde sinirli ve sert söylemlerden veya konuşmalardan kaçınmalısınız. Tam tersi karşı taraftan da bu etkileri görebilirsiniz, alınganlıklardan kaçının. Gerilim, sizi pasif direnişe veya güç kurma isteğine yönlendirebilir. İlişkinizde değişmesi gerekenler üzerine odaklanın. Bu hafta elinizdekilerin hediye olduğunu düşünün hayatı bu kadar ciddiye almayın. Akışta kalın sağlığınıza dikkat edin. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar : Olaylar kontrol dışı, bazen endişeler gerçeğe döner gibi görülebilir. Güvendiğiniz kişiler dostlar yarı yolda bırakabilir. Ama her türlü zorluğa rağmen korunuyorsunuz. Nisan ayına dikkat çok sürprizler var sizin için. Sağlığı ihmal etmeyin. İç dünyanızda derinlemesine bir dönüşüm yaşayabilir ve geçmişle ilgili bazı konuları sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Partneriniz ile aranızı düzeltebilir, beraber vakit geçirmekten keyif alacaksınız . Bu dönem parasal konularda mantıklı hareket etmenizi tavsiye ederim.

İş ve sağlığınızla ilgili konularda alınganlıkla sert söylemlerden, ani çıkışlardan kaçınmanız gerekebilir. Sağlığınızda mide sorunlarına, baş ağrıları gibi etkilere dikkat etmelisiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Sosyal çevreniz değişiyor. Yurt dışı için evrak tamamlamanız gerekebilir. Yemek, içmeye olan düşkünlüğünüz kilo sorunlarınızı tetikleyebilir. Midenize ve kalbinize çok yüklenmeyin. Bu hafta başı hayatınızdaki belirsizliklerin enerjinizi düşürmenize izin vermeyin. Karşınıza çıkacak fırsatları tatil zamanı bile iyi değerlendirmelisiniz. Alıngan etkilerle sert söylemlerden, ifadelerden kaçınmalısınız. Aynı tepkileri karşı taraftan da görmeniz mümkün. Hayatı çok ciddiye almayın enerjinizi yüksek tutun.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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