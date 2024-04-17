Yunan Adalarına Tatil Planları: Kapıda Vize Kolaylığı İle Artan İlgi

Ege Denizi'nin muhteşem sahillerinden kolayca ulaşılabilen ve her zaman popüler olan Yunan Adaları, yeni kapıda vize uygulamasıyla bir kez daha turizm sektörünün odağında. Yaz tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen ancak uzun vize prosedürleriyle uğraşmak istemeyen tatilciler için Yunan adaları, cazip bir alternatif haline geliyor. Özellikle, bir hafta öncesinden yapılan başvurularla kısa süreli konaklamalar için vize almak mümkün hale geliyor.

Yunan Adalarına Artan Talep

TatilBudur'un CEO'su Onur Otruş, kapıda vize uygulamasının etkilerini açıklarken, "Rodos, Kos, Midilli ve Samos adalarına olan ilgide büyük bir artış görüyoruz. Özellikle Rodos'a olan talep, Şubat ayında zirveye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Yunan adalarına olan talepte TatilBudur üzerinden %300’lük bir artış yaşandı" dedi. Otruş, ayrıca ek feribot seferlerinin planlandığını ve Nisan ayından itibaren adalarda Türk rehberlerin görev yapacağını belirtti.

Schengen Vizesi ve Kapıda Vize Arasındaki Farklar

Avrupa ülkelerine yapılan Schengen vize başvurularında yaşanan randevu sıkıntılarına karşın, Yunan adalarına kapıda vize ile seyahat etmek, bu yaz için tatilciler arasında popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Kapıda vize, özellikle spontane tatil planları için büyük kolaylık sağlıyor.

Tatil Sezonu İçin Beklentiler

TatilBudur yetkilileri, gelecek tatil sezonu için de umutlu olduklarını dile getiriyor. Yeni vize uygulamasının, Yunan adalarına olan ilgiyi daha da artıracağını ve bu durumun turizm açısından olumlu yansımalar yapacağını vurguluyorlar. Ayrıca, adalarda yapılacak kültürel etkinlikler ve gastronomi turları ile ziyaretçilerin unutulmaz anlar yaşaması hedefleniyor.

Yunan adaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk tatilciler için vazgeçilmez bir destinasyon olmaya aday. TatilBudur’un kapıda vize uygulaması ile ilgili değerlendirmeleri ve planlamaları, bu adalara olan seyahatleri daha da cazip hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde, bu kolaylaştırıcı uygulamanın, Ege'nin bu eşsiz adalarını keşfetmek isteyen herkes için büyük fırsatlar sunacağı öngörülüyor.