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Türkiye'den Filistin'e insani yardımlar sürüyor

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Türkiye'den Filistin'e insani yardımlar sürüyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Türkiye'nin, Filistin'e personel, tıbbi malzeme, battaniye ve gıda kolisi ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin her zaman ve her koşulda mazlumun yanında olduğu belirtilerek, AFAD koordinasyonunda yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında Filistin halkına personel, tıbbi malzeme, battaniye ve gıda kolisinin ulaştırılmaya devam ettiği aktarıldı.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığına ait 2 kargo uçağının bugün saat 10.10'da ve 12.20'de Ankara Etimesgut Havalimanından kalkış yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığına ait bir uçak ve Milli Savunma Bakanlığına ait 9 kargo uçağı ile bugüne kadar toplamda, AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılaydan 32 personel, 5 bin battaniye, 12 bin 600 yardım kolisi, 115 ton tıbbi malzeme ve 232 jeneratör bölgeye sevk edildi. Milletimizden aldığımız güçle, bölgedeki temel ve öncelikli ihtiyaçların karşılanması amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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