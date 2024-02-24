Türk Kanser Derneği'nden Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi

Bulundukları şehirlerde tedavi imkanı olmadığı için tedavilerini olmak üzere İstanbul’a gelen ancak konaklayacak yeri olmayan imkanı kısıtlı kanser hastaları ne yazık ki parklarda, hastane bahçelerinde, var ise akrabalarının evlerine sığınarak tedavilerine devam edebilmek için konaklamaya çalışıyorlar. Ve hatta İstanbul’da kalacak yeri olmadığı için tedavisine devam edemeyen kanser hastaları olabiliyor. Bu soruna çözüm olmak amacıyla Türk Kanser Derneği, inşa ettiği Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi ile kanser hastalarının yuvası olmaya devam ediyor. Kanser hastalarının kendilerine ait özel odalarında tamamen ücretsiz olarak konaklayabildiği Mucizevi’de; üç öğün yemek, ısınma, sıcak su, internet gibi tüm temel ihtiyaçlar da dernek tarafından karşılanıyor. Ev ortamını aratmayacak şekilde tasarlanmış alanların mevcut olduğu merkezde kanser hastaları tüm bu olanaklar sayesinde sağlıklarına kavuşmaları için gerekli olan tedavilerinden mahrum kalmıyor.

Türk Kanser Derneği Genel Müdürü Özlem Egeli Mucizevi ile ilgili "Kanser hastalarımızın hayatlarındaki zorlu dönemlerinde yanlarında olmak ve onlara tüm imkanlarımızla destek sağlamak öncelikli görevimiz. Tedaviye erişim ve barınma herkesin en temel hakları. Kanser hastalarımızın bu en temel iki hakka erişebilmelerini sağlayabilmek için hayata geçirdiğimiz Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi’mizde, hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek üzere tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mucizevi’de konaklama hizmetimizin yanı sıra tedavi takibi, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı gibi pek çok hizmetle de hastalarımızın yanında oluyoruz. Çeşitli moral etkinlikleri de düzenleyerek tedavi sürecinde moral bulmalarını ve yaşamlarına en iyi şekilde devam etmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Hastalarımızın konaklama sorunu yaşamadan, tüm temel ihtiyaçlarına ulaşarak moralleri yüksek bir şekilde tedavilerini olabilmeleri ve sağlıklarına kavuşabilmeleri bizleri motive ediyor. Daha çok hastamızın hayatına dokunabilmek için herkesin desteği çok kıymetli. Destek yazıp 3853’e atılacak bir kısa mesaj ile herkes sadece 30 TL’lik bir bağış yaparak Mucizevi’ye destek, mucizelere ortak olabilir.” dedi.

Kanser hastaları için bu kadar önemli ve elzem olan Mucizevi’deki tüm hizmetler, bağışlar sayesinde sağlanıyor. Günün sonunda küçücük destekler, mucizeye dönüşüyor.

İhtiyaç sahibi kanser hastalarının bu hizmetlerden faydalanabilmesi için de 0212 238 30 30 numaralı telefondan derneğe ulaşması yeterli.