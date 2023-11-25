Sağlık eğitimine büyük destek

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Nafi Güral Eğitim Vakfı arasında KSBÜ Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi, Hastanesi ve Yerleşkesi imza töreni gerçekleşti. Kütahya Valiliğinde gerçekleşen imza töreninde Vali Musa Işın başta olmak üzere; NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin davetliler ve basın mensupları yer aldı.

Protokolü Nafi Güral Eğitim Vakfı adına Gülsüm Güral imzalarken, KSBÜ adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin imzaladı. Törende konuşan Vali Musa Işın, "Eğitim camiamız açısından son derece önemli bir karar. Ben bu güzel hizmetlerinden dolayı Güral ailesine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin üniversitemiz için heyecanlı bir gün olduğunu ifade ederek, "Bugün eğitime yapılan en büyük katkılardan biriyle karşı karşıyayız. Üniversitemizin gelişmesinde çok büyük katkısı olacak. Orada hem öğrencilerimiz çok daha nitelikli bir ortama kavuşacaklar hem de Kütahya halkı çok daha nitelikli bir sağlık hizmeti alacak" şeklinde konuştu.

NG Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral ise imza töreni sırasında yaptığı konuşmasında eğitimin önemine değinerek, tahsisin hem Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) hem de Güral ailesi için hayırlı olması temennisinde bulundu. Gülsüm Güral, eğitime hizmetin bir aile geleneği olduğunu söyledi.

“Hepimiz eğitimin toplumumuzun, ülkemizin en önde gelen gündemi olduğunu biliyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimin önemini rahmetli kayınpederim Ali Güral beyefendiden öğrendik, eğitime hizmet ederken bizleri de eğitti. Babacığımın nasihatları sonraları vasiyet olarak belleğimize yerleşti, hiçbir anlamda karşılık şartı olmaksızın binlerle ifade edilecek sayıda mezunumuza katkı verdik. Öğrencilerimize burs verip bazı ihtiyaçlarını karşılamakla başladığımız eğitim katkılarımızı kurumsal yapıya dönüştürmek için Nafi Güral Eğitim Vakfı’nı kurduk, aile adına ben mütevelli heyet başkanı olarak çalışıyorum, finansmanını şirketlerimizden ve de aile fertleri olarak kişisel gelirlerimizden karşılıyoruz. Şimdiye kadar dışarıdan ne bir talebimiz ne de gelirimiz olmadı, bundan sonra da asla olmayacaktır. Eğitim hizmetlerimizi burada saymak istemiyorum, hepsi göz önünde, çok başarılı eğitim kurumları olarak değer üretiyorlar.”

Gülsüm Güral konuşmasına Nafi Güral Fen Lisesi’nden örnek vererek devam etti:

“2022-2023 dönemi öğrencilerinin 22 tıp, 18 mühendislik başta olmak üzere tamamının en iyi branşlarda üniversitelere kayıt yaptırmış olmaları hem okulumuz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hem de şehrimiz için gurur vesilesi olurken, her Kütahyalı gibi biz de sevindik. Bugün huzurlarınızda gündeme getirdiğimiz bu kategorideki hizmetimiz ilk olmadığı gibi, son da olmayacaktır. Gönlümüzden geçen, imkânı olan hemşerilerimizin çok daha büyük hizmetlerini, eğitim alanında toplumun yararına sunmalarının örneği olmasını temenni ediyorum.”