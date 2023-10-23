Sabri Ülker Vakfı’ndan gıda israfının önüne geçmek için öneriler Gıda israfını önlemek için 4 öneri

Günümüzde küresel bir sorun haline gelen gıda israfı, hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğuran bir olgu olarak öne çıkıyor. Güncel istatistiklere göre; dünyada her yıl 931 milyon ton gıda israfı yapılıyor. Bu atıkların yarısı evlerden, diğer yarısı ise yemek servis sağlayıcılarından ve perakende sektöründen kaynaklanıyor. Avrupa’da ise yılda yaklaşık 88 milyon ton gıda atığı üretiliyor. Kişi başı 174 kilogram olan atık, 143 Milyar Euro’ya ve 170 milyon ton CO2’ye eşit anlamına geliyor. Gıda israfının neden olduğu sera gazı salınımı ise global salınımların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturarak iklim krizinin yaşanmasına yol açıyor.

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' sloganıyla başlattığı kampanya ile bu gıda israfının önüne geçmeyi hedefliyor. Tüketicilere bilgi sunarak ve israfı engelleyici davranışları teşvik ederek sürdürülebilir gıda tüketimine teşvik etmeyi amaçlayan kampanya; uzun tedarik zincirlerinin ve karbon emisyonunu önüne geçmeyi planlıyor.

Peki gıda israfının önüne geçmek için ne yapmalı? İşte Dünya Gıda Günü’nde dikkat etmeniz gerekenler: