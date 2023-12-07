Nur Demirag’dan anlamlı destek

İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Nur Demirag, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin yanında yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı iş kadını şimdi de engelli çocuklara yardım elini uzattı.

‘KARTAL’I SATIN ALDI

Ressam Buket Önyürü, “Kartal” eserini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’na (TODEV) bağışlamıştı. Nur Demirag, engelli çocukların eğitimine destekte bulunabilmek için o eseri satın aldı. TODEV’in 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde Portaxe Restoran’da düzenlediği davete katılan Demirag’a eseri Buket Önyürü kendi elleriyle teslim etti.