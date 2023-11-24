Mor Çatı: Her türlü şiddeti uygulamak suçtur, şiddetsiz bir hayat hakkınız
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Her türlü şiddeti uygulamak suçtur, şiddetsiz bir hayat hakkınız” kampanyası ile kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik gibi farklı şiddet türlerini vurgularken, şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun kapsamında başvurabilecekleri haklarına ve destek alabilecekleri mekanizmalara dair bilgi vermeyi hedefliyor.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, şiddete maruz kalan kadınlara yararlanabilecekleri hakları konusunda kapsamlı bilgi vermek için 6284 sayılı Kanun metni, kanun ile faydalanabilecekleri destekleri ve kanuna erişimde ihtiyaç duyacakları pratik bilgileri bir araya getirdiği www.kararaldim.org
Hakaret, tehdit, aşağılama, paranıza el koyma, tokat, her türlü şiddeti uygulamak suçtur! Şiddetsiz bir hayat hakkınız!
Şiddet uygulayanı uzaklaştırabilir, sığınağa gidebilirsiniz.