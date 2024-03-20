Michaela Astro Uyarıyor: Temmuz ayında felaketler peşpeşe yaşanacak! Aman dikkat

Temmuz ayında felaketler peşpeşe yaşanacak! Aman dikkat

Son zamanlarda yoğun bir biçimde ilgi çeken astroloji, pek çok astroloğun da yakından takip edilmesini beraberinde getirdi. O isimlerden biri olan Michaela Astro bugüne kadar gerçekleştirdiği öngörülerin tutması ile sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden biri haline dönüştü. Ünlü astrolog Michaela Astro temmuz ayına ilişkin öngörüler de geldi. Doğrudan tarih veren MichaelaAstro, Temmuz’da yaşanabilecek olan felaketlere işaret etti.

Özellikle 11 Temmuz tarihine dikkat çeken Michaela Astro, bu tarihte yaşanabilecek olan gökyüzü olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken MichaelaAstro, gerçekleştirdiği öngörülerini takipçileri ile paylaştı. Bu kapsamda 11 Temmuz’daki gökyüzü olayına açıklık getiren Michaela Astro, “11 Temmuz'da Plüton tehlikeli 29 derece ile tetiklenecek, 22 Temmuz'da Güneş 29 derece Ay düğümlerine kare açıda ve Plüton ile büyük kare oluşturuyor” dedi.

Michaela Astro YAŞANABİLECEK FELAKETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarının devamında 11 Temmuz’da oluşacak olan açının önemli olduğuna dikkat çeken Michaela Astro, “Tarihe damga vuracak bir olayın haritası aşağıda gördüğünüz. 11 ve 22 Temmuz tarihleri açıların girdiği tarihtir. Bu tarihten +- 20 gün içinde olaylar gerçekleşebilir. 3 büyük olasılıktan birini vaat ediyor” diye konuştu. Son olarak bu açının toplumsal olarak yaratabileceği tehlikeleri sıralayan Michaela Astro, bu tehlikeleri şu şekilde öngördü: