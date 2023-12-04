LÖSEV Çalıştığı Gönüllüleri Unutmadı

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 25 yıldır Türkiye genelinde 80 binden fazla lösemi kanser hastasına ve ailelerine maddi-manevi destekler iletirken çocukları yaşama bağlıyor. Bu denli önemli ve kutsal görevi, bir sivil toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever Türk halkının destekleri ile gerçekleştiriyor. Bu anlamlı çabalar lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların yüzünde birer gülümseme, tedavilerinde hızlı ilerlemeler olarak yansıyor.

Her yıl 5 Aralık, gönüllü çalışmaları ve faydalarını duyurmak, gönüllülük bilincini arttırmak amacıyla Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. LÖSEV tarafından bu yıl Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lazzoni Hotel’de düzenlenen etkinliğe LÖSEV gönüllüleri katıldı. Gönüllüler drama etkinlikleri ve Polipop Korosu’nun söylediği şarkılar ile keyifli dakikalar geçirdi. Yılın etkinlik, basın, projeler gibi çeşitli dallarda destek veren gönüllülere teşekkür belgelerinin takdim edildiği buluşmada, LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik “25 yıldır hiç durmadan lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede en büyük desteği siz gönüllülerimizden alıyoruz. Tüm gönüllülerimize teşekkürler. Sizler iyi ki varsınız” dedi.

LÖSEV’de Herkesin Yapabileceği Bir Şeyler Mutlaka Var!

Türkiye genelinde 6 milyondan fazla gönüllüsüyle en çok gönüllü üyeye sahip STK olan LÖSEV herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. İlkokuldan üniversiteye kurumlardan emeklilere kadar LÖSEV’de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukları yaşama bağlamak için yapabileceği bir şeyler var. LÖSEV, destek olmak isteyen her yaştan gönüllü için farklı projeler sunuyor. LÖSEV’e gönüllü olmak çok kolay. www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurulabileceği gibi 0312 447 0660 numaralı telefondan da kayıt olunabiliyor.