Güvenli online alışverişin 8 yolu

Her yılın Kasım ayında pek çok ülkede markalar, mağazalar ve e-ticaret siteleri indirim fırsatları sunuyor. İndirimle canlanan alışveriş fırsatlarından sibe r suçlular da kendilerine fayda sağlamaya çalışıyor.

Tüm dünyada Kasım ayının dördüncü veya son cuması Kara Cuma (Black Friday) ve onu izleyen pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günlerde özellikle giyim, kozmetik, elektronik gibi kategorilerde büyük indirimler yapılıyor.

Türkiye’de de Efsane, Muhteşem veya Harika Cuma gibi başlıklarla sunulan fırsatlardan ne yazık ki siber suçlular da yararlanmaya çalışıyor. Siber suçlular, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak, gelir elde etmeye çalışıyor.

Korunmak için ne yapmalı?

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, online alışveriş yaparken siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

Bildiğiniz yerden alışveriş yapın. Güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin.

Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.

Alışverişte kendi cihazlarınızı kullanın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişi kendi cihazınızla yapın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Toplu kullanımın olduğu internet cafeler gibi yerlerdeki cihazlardan finansal işlem yapmaktan mümkün olduğunca uzak durun.

Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Limiti sınırlanmış kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanırsanız, riskinizi azaltırsınız.

Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. Tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunan bir çözüm olsun.

Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun. Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.

Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güvenilir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. Bunu yaparken, online bankacılığa güvenli bir şekilde eriştiğinizden emin olun ve hesabınızın güçlü bir şifreyle, düzgün bir şekilde korunduğunu kontrol edin.