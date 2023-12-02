  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. Engellilerin Hayatını Kolaylaştıran sosyal sorumluluk projesi hayata geçti

Engellilerin Hayatını Kolaylaştıran sosyal sorumluluk projesi hayata geçti

Yayınlanma:
Engellilerin Hayatını Kolaylaştıran sosyal sorumluluk projesi hayata geçti
U.CAN.BE Digital'den Oorly: Engelleri Aşmak ve Hayatları Kolaylaştırmak İçin Tek Dokunuş!

Ucanbe Digital'den Büyük Atılım: Engellilerin Hayatını Kolaylaştıran Oorly Uygulaması Artık Sizlerle!
Ucanbe Digital'in kurucuları Şahin ve Süeda Erdemir, insanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulama ile engellilerin toplumsal yaşama daha kolay bir şekilde katılmalarına yardımcı olmayı hedefliyorlar. Geliştirdikleri Oorly Uygulaması ile işletmeler web sitesi trafiğini ve potansiyel müşterileri kaybetmek zorunda kalmayacaklar.
Ucanbe Digital, sosyal sorumluluk taşıyan ve teknolojinin gücünü insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanmaya kararlı bir şirket olarak, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla Oorly adlı yenilikçi bir uygulama geliştirdi.

Oorly Nedir?
Oorly, bir dizi etkileyici özellik sunan ve insanların hayatını daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir mobil uygulamadır. Engelli bireyler için tasarlanmış olan bu uygulama, onların günlük yaşamlarını daha bağımsız ve konforlu hale getirme amacını taşır. Ucanbedigital.com, oorly.com

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor
Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor
Astrolog Gamze'den 27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftası burç yorumları
Astrolog Gamze'den 27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftası burç yorumları
Sağlık eğitimine büyük destek
Sağlık eğitimine büyük destek
Mor Çatı: Her türlü şiddeti uygulamak suçtur, şiddetsiz bir hayat hakkınız
Mor Çatı: Her türlü şiddeti uygulamak suçtur, şiddetsiz bir hayat hakkınız
Güvenli online alışverişin 8 yolu
Güvenli online alışverişin 8 yolu
​​​​​​​Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı'ya Avrupa Araştırma Konseyi'nden 2 milyon avro destek
​​​​​​​Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı'ya Avrupa Araştırma Konseyi'nden 2 milyon avro destek
Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları
Sadece Kimlikle Yurt Dışı Macerası: Pasaportsuz Seyahatin Kapıları: Vizesiz Tatil! İşte En Uygun Rotları