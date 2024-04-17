Dünyanın ve Türkiye’ nin en deneyimli dövme sanatçıları bu festivalde

Dünyanın ve Türkiye’ nin en deneyimli dövme sanatçıları, Bu yıl 6’ncısı yapılacak olan ülkemizin ilk ve tek dövme festivali “İSTANBUL TATTOO CONVENTION” da dövme tutkunları ile buluşacak.

Festivalin en önemli sürprizi ise “GÜNEYDOĞU’NUN 60 YAŞINDAN DAHA DA YAŞINI ALMIŞ HALA DÖVME YAPMA GELENEĞİNİ SÜRDÜREN KADINLAR” ın Cuma günü geleneksel yöntemler yaptıkları dövmeleri ve hazırlık aşamasını anlattıkları belgesel gösterimi ve bu yöntemlerle dövme yapmaları olacak. Bunun yanında Tattoom Art Gallery sponsorluğunda düzenlenen ünlü Antropolog Ahmet Yavuklu’nun Deq ( dövme ) seminerini dinleme ve izleme imkanı bulacaklar.

Güneydoğulu Dövme yapan kadınlar, gençliklerinde büyüklerinden öğrendikleri gibi yeni doğum yapmış annelerin anne sütünü, odun isi ile karıştırarak elde ettikleri malzemeleri iğne ile ellerine, yüzlerine ve bacaklarına işleyerek köylerindeki genç erkeklerin kalplerini kazanmaya çalıştıklarını söylüyor. O dönemde dövmeleri totem, koruyucu ya da şans getirmesi amacı ile yapan Güneydoğulu yaşlı kadınlar, Cuma günü saat 15.00’de dövme tutkunlarına geleneksel yöntemlerle dövme yapacaklar.

Bu sene 6.ncısı Düzenlenen “İstanbul Tattoo Convention” a, aralarında Hollywood yıldızlarının dövmelerini yapan ABD, Birezilya, Rusya, İtalya, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi dünyanın birçok yerinden ünlü dövme sanatçıları katılıyor. Türkiye’nin bir çok şehrinden gelen tanınmış dövme sanatçılarının da katıldığı “İstanbul Tattoo Convention” da birçok kategoride dövme yarışmaları, yaratıcı atölyeler, seminer ve sergiler ile sektördeki son trendler ve teknikler izlenilecek. Dövme tutkunlarının dövme sanatının en ince ayrıntısına kadar izleyebilecekleri bu festivalde, ziyaretçiler sanatçıların geleneksel ve modern tekniklerini de uygulamalı olarak izleme ayrıcalığına sahip olacakları gibi bu sanatçılara dövme yaptırma imkanı bulacaklar. Dünyaca ünlü dövme ekipman markaları ve malzeme tedarikçilerinin de tanıtım ve satış amacıyla iştiraki ile dev bir dövme festivaline dönüşecek.

Grand Pera'nın tarihi dokusuyla bütünleşen “İstanbul Tattoo Convention” sadece dövme sanatına odaklanmakla kalmayacak, aynı zamanda eğlenceli ve sosyal bir atmosfer sunacak. Festivalde konserler, performans sanatları, lezzetli yeme-içme durakları, ve en önemlisi “GÜNEYDOĞU’ NUN YAŞINI ALMIŞ KADINLARININ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE DÖVME YAPMALARI” gibi sürpriz etkinliklerle dolu bir hafta sonu yaşanacak. Dünyanın önde gelen sanatçılarının yer aldığı etkinlikte, gelen dövme tutkunları takip ettikleri dövmecilerle tanışabilir, stantlarda yapılan dövme çalışmalarını izleyebilir ve yaptırmak istedikleri dövmeleri yaptırabilecekler.

“İstanbul Tattoo Convention” da ziyaretçiler, Dünyanın ve Türkiye’ nin birçok yerinden fuara gelen dövme sanatçılarının yaptıkları eserlerinin yarışacağı “Dövme Yarışmaları” nı takip edebilecekler. Dövme sanatçıları, Dünyada dövme tutkunları tarafından takip edilen ünlü dövme sanatçılardan oluşan jürilerin değerlendirmeleri ile birçok kategoride tarzının en iyileri arasında yer almak ve kupayı kaldırmak için yarışacaklar. Bunlarla bereber gün boyu Türkiye’nin tanınmış DJ leri ve dans ve müzik grupları festivali renklendirecekler.