Dikkat! Uzmanından sosyal medya uyarısı

Günümüzde sosyal medya platformları, kişisel bilgilerin paylaşımıyla ilgili ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Birçok sosyal medya uzmanı, kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sosyal medya uzmanı Mehmet Can dolandırıcıların sosyal medyayı aktif kullanarak geliştirdikleri yöntemleri, yazılım ve programcılığın değişimine paralel olarak dolandırıcılık yöntemlerini nasıl güncellediklerini anlattı. Son günlerde sosyal medya dolandırıcılığının arttığına dikkat çeken MehmetCan, sosyal medya üzerinden kişilerle iletişime geçilerek, sahte hesaplar veya diğer ara yüzler üzerinden bilgilerin alındığını belirtti. Bilgilerin de banka uygulamalarına, platforma ya da şifre gereksinimi olan herhangi bir yere giriş amacıyla kullanabildiğini söyleyen Mehmet Can, bu bilgilerin ileride şantaj veya tehdit unsuru haline getirilebildiğini vurguladı.

Ortak ağları kullanmayın

Kişisel verilerin bilgisayarda veya telefondaki not defterinde kayıtlı olabileceğine işaret eden Mehmet Can, şunları kaydetti: Ne yazık ki telefonunuz, bilgisayarınız ele geçirildikten sonra bu bilgilere ulaşmak çok daha kolay bir hale geliyor. Bununla birlikte hepimizin kullandığı ortak Wi-Fi alanları, internet alanları var. Ortak Wi-Fi’lerin güvenlik protokolleri ne yazık ki çok düşük düzeyde ve cihazlarınızı oraya bağladıktan sonra ortak ağ üzerinden cihazlar hedef haline geliyor. Mümkün olduğu kadar ortak ağlar kullanılmamalı, kullanılacaksa da şahsi bilgilerin kayıtlı olmadığı bilgisayar ve akıllı cihazlar kullanılmalı.

Veriler havuzda toplanıyor

Siz ne kadar şifre değiştirirseniz değiştirin, şifre değiştirme yöntemlerinde de kendi kişisel verilerinizi kullanıyorsunuz, onun üzerine tekrar deniyorlar ve tekrar sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Kişisel verilerinizi paylaşmamak bu durumlardan korunmanın en etkili yöntemi. Böylece bilginiz olmadan herhangi bir sisteme, bankaya, uygulamaya girmeleri mümkün olmayacaktır. Her zaman çift doğrulama kullanın Çift etkenli doğrulama da yine güvenilir yöntemlerden biri. Hem SMS ile hem de bir program üzerinden size şifre gönderilip bilgilendirme yapılıyor. O şifreyi girdiğiniz takdirde programa erişim yapabiliyorsunuz. Çift etkenli kimlik doğrulaması kullanmak sizi dolandırılma riskinden önemli ölçüde koruyacaktır. Zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe dolandırıcılar da kendini geliştiriyor ama devletin adli ve idari birimlerinin de geliştirildiğinden kimsenin şüphesi olmasın.