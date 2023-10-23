Dağcılar, Cumhuriyet'in 100. yılında Erciyes'e tırmanacak
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Erciyes Zirve Tırmanışı düzenleyecek.
Federasyonun açıklamasına göre tırmanışa katılacak dağcılar, 28 Ekim Cumartesi günü Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde toplanacak.
Dağcılar, Sütdonduran ve Tekir rotalarından iki grup halinde gerçekleştirilecek tırmanışı 29 Ekim Pazar günü tamamlayacak.
Faaliyete katılacak tüm sporcuların yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerekiyor. Vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcular, kampa alınmayacak.
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