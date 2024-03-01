BEBEK SARNICI’NDA bizi bize ne “Bağ”lar ?

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şube bünyesindeki Mina'nin Çocukları Projesi,

Kolektif "Bag" ile 1-11 Mart tarihleri arasında İBB Kültür ve İBB Miras'in 2021 yılında restorasyonunu tamamladığı Bebek Sarnıcında istanbullular ile buluştu.

Sanatçı Leyla Emadi ve üniversiteli genç kadınların bir araya gelerek ürettigi mekâna özgü eser ekseninde şekillenen sergi, Hareket Bağı performans sanatıyla da izleyicisine benzersiz bir sanat deneyimi yaşatacak. Mina'nin Çocukları, Kolektif Bağ ile yurt dışı eğitimi alacak üniversiteli genç kadanlara da sergi süresince yapılan bağışlarla destek olacak.

Toplum, kadın ve öğrenci odaklı güncel sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için çağdaş sanatı aracı olarak benimseyen Mina'nin Çocukları Projesi, altı aylık bir çalışma sürecinin ardından Beril Başaran ile gündelik hayatın içinde düşünme fırsatı bulamadığımız

"Bağ" kavramına odaklanmıştır.

Kolektif "Bağ" sergisinde sanatçı Leyla Emadi bağ kavramını iki açıdan ele alarak; var olan ama görünmeyen bağları görünür kılmak ve yaşadığımız anların aslında bütününü göremedigimiz o sistemin parçası oldugunun farkındalığıyla Bebek Sarnıcı’nı sanatla buluşturmaktadır.

Mina Başaran bursu temelinde başlatılan proje, üniversite öğrencisi genç kadanlara yetkinlik kazandırarak onları iş ve sosyal hayata hazırlarken mentörlük ettikleri, 10-14 yas aralığında ihtiyaç sahibi çocukların geleceğin güçlü, örnek bireyler olabilmesi için ışık tutmayı

amaçlayan kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesidir. Her sene ele aldığı problemleri sanatla ifade eden Mina'nin çocukları, bu kez dört senedir sanatla buluşturduğu üniversiteli genç

kadınların yurt dışı eğitimlerine Leyla Emadi'nin 4 farklı seri ve 11 edisyonu bulunan sınırlı sayıda eserlerinden elde edilecek gelirle burs sağlayacak.

Bizi bize ne baglar?

Şehrin uzun yıllar boyunca suyla bağlantısını sağlamış, önünden fark edilmeden geçilen sarnıçlardan yalnızca bir tanesi olan ve İBB tarafından şehre kazandırılmış Bebek Sarnıcı, Kolektif "Bağ" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de içine alan sergi süresi boyunca bağ kavramını dişil bir yaratımla ele alarak kadının tüm varlık mücadelesine karşın bağlar kurarak büyüten, çoğaltan birleştiren taraflarına bir saygı duruşunda bulunmaktadır.

Leyla Emadi'nin yapısal olarak ta kavramsal olarak da içinde dişil bir hal barındırdığı, yaratan, var eden 'dişil enerji' evrenin ta kendisi oldugu "BAĞ”yorumu ekseninde Ekin Bernay'in katkılarıyla üretilen Hareket Bağı performansı ise sergi akışına eşlik etmektedir. Sanat alanında çalışan 10 genç sanatçının art arda, bir bağ kurgusuyla gerçeklestirecegi Hareket Bağı performansı 2 ve 9 Mart tarihlerinde Barış Diker, Beste Demir, Diana İzel Koç, Diren Ezgi Yıldızkan, Ekin Ançel, Gizem Seçkin, Halil İbrahim Aygün, İlayda İpekçi, Selim Cizdan ve Siva Canbazoğlu’nun performansıyla izleyiciler tarafından deneyimlenecektir.