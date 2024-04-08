Astrolog Gamze'den 8 Nisan2024 - 14 Nisan 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

8 Nisan'da 19⁰ koç burcunda şiron kavuşumlu ve retro merkürlü bir güneş tutulması olacak. Astrolojide tutulmalar kadersel etkiler taşır. Güneş tutulmaları ise başlatıcı etkilerdir. Şiron astrolojide yaralı şifacıdır. Doğum haritalarımızda ki şiron kadersel yaramızı gösterir. Yaralı şifacının sembolü şiron kavuşumunda bir tutulma ve merkür retro. Geçmişe dair yaptıklarımız yada yapamadıklarımız, bunların sonuçları gündemimize gelebilir. Bazıları maddi manevi konularda şifalanacak, bazılarının ise yaraları tekrar kanayacak. Koç burcu harekete geçme, mücadele, önderlik, girişim, savaş ile ilgilidir. Bu burçta olan tutulmada bu tür etkileri harekete geçirir. Güç mücadelesi, savaş enerjisi, mücadele hayata tutunma, gözünü karartıp harekete geçmek. Tüm bunların içinde geçmişe dair izler, sorgulamalar ve hesaplaşmalar da olacaktır. Güneşin yücelim derecesinde şiron kavuşumlu olması liderler, toplum önünde görülür kişiler hatta kendi alanında önder kurum ve kuruluşlar içinde düşüş ve sonlanma etkileri taşıyacaktır. Dengelerin değişmesi. Tutulma ile birlikte gelişecek etkiler otoriteye karşı isyan, karşı duruş, mücadele, kazalar ( deniz kazaları özellikle). Depresyon, beyin ve kafa travmaları, ayak bacak yaralanmaları, (bu tutulmaya özel salgın hastalık, bozulan psikoloji, depresyonlar, intihar) daha sık görülür. Özellikle kronik rahatsızlıklarınıza dikkat çünkü kendini hatırlatıp biraz daha öne çıkacak bunlar. Tutulmalar 1 ay öncesinden etkisini gösterebilir, güçlü etki süresi ilk 6 aydır. Devam eden bir yıl içinde etkiler görülür.

Koç ve Yükselen Koçlar: Zorlanacaksınız fakat sabır sizi başarıya ulaştıracak. Bir kısmınız sağlık ile, bir kısım gizli düşmanlıklarla, bir kısım ise hayata yeniden başlama ile zorlanacak. Hayatınız değişiyor. Endişesiz olmak sizi bu değişimde başarıya ulaştırır. Yol farların gösterdiği kadar değil ötesi var korkmayın. Yeni başlangıçlar ve kişisel projeler için güçlü bir dönem olabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi önceliklendirmeye odaklanın.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Olaylar kontrol dışı, bazen endişeler gerçeğe döner gibi görülebilir. Güvendiğiniz kişiler dostlar yarı yolda bırakabilir. Ama her türlü zorluğa rağmen korunuyorsunuz. Nisan ayına dikkat çok sürprizler var sizin için. Sağlığı ihmal etmeyin. İç dünyanızda derinlemesine bir dönüşüm yaşayabilir ve geçmişle ilgili bazı konuları sonuçlandırmak isteyebilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Arkadaşlar, sosyal çevre bu konular gündem olacak. Bazen kayıplar bazen yol ayrımları. Özgür olmak isteyeceksiniz. İş kariyer sosyal statüye dikkat. Zorlu bir dönem. Bir kısım ikizlerin sorumluluğu artarken bir kasım ikizler kaçmak isteyecek. Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde yenilikler olabilir. Topluluk içinde yeni rol ve sorumluluklar alabilirsiniz

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İşiniz, evliliğiniz, sorumlu olduğunuz, bağlı olduğunuz kişiler gündemde. Sabır ve tecrübe size yeniden doğuş verebilir bu konularda. Hayata bakışınız değişecek. Kariyer ve kamu imajınızda önemli değişiklikler yaşanabilir. Yeni kariyer fırsatları kapınızı çalabilir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Aslanlara çok iyi gelecek bir tutulma. Bir kısım aslan için yeniden başlangıç bir kısım aslan için ise tamamlanma. Küçük sağlık konularına büyümeden önlem alın. Bazı aslanların hayata bakış açısı değişecek yol ayrımı gibi. Felsefi inançlarınızda, eğitim hayatınızda veya yurt dışı ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz

Başak ve Yükselen Başaklar: Paraya, borçlanma, ortak kazançlar ve harcamalara dikkat. Bazı başaklara çok iyi gelecek bir tutulma. Göz ardı ettiğiniz sağlık sorunları önünüze gelebilir. Göremediğiniz bir dönem olacak kalbinizin fısıltılarına kulak verin bedeninizin ve ruhunuzun dinlemesi gerek kendinize zaman ayırmanızı rica ederim. Finansal konular, miras, ortaklı kaynaklar alanında dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınızı gözden geçirin.

Terazi ve Yükselen Terazi: İkili ilişkilerde bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Bazen yaralayıcı bazende kronik bir yaranın kapanması olarak önünüze gelecek. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açabilir, önemli ortaklıklar ve anlaşmalar gündeme gelebilir.

Akrep ve Yükselen Akrep: Öncelikle sağlığa özellikle kronik rahatsızlıklara dikkat. İş ortamı, iş arkadaşları, çalışanlarınız ile ilgili sorunlar. Evcil hayvanlarınızı da ihmal etmeyin. Çalışma düzeniniz etkilenecek. Günlük rutinlerinizde ve sağlık konularında değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir sağlık rejimine başlayabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar: Yay burcuna da iyi gelecek bir tutulma etkisi. Eski hobiler, eski ilişkiler gündem olacak. Çocuklarla ilgili varsa sorunlar çözülebilir. Yapmak isteyip yapamadığınız şeyler önünüze gelebilir. Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Ev aile, aile bireyleri ile ilgili problem olmuş konular gündem olabilir. Ev değişen aile durumu değişen oğlaklar olacak. Çözülmesi gereken yada yıllardır sorun olan kronik konuların çözülmesi olasıdır. Aile ve ev hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Taşınma veya evde yenilikler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz

Kova ve Yükselen Kovalar: İletişim, yakın çevre, kardeşler alanından etki alacaksınız. Anlaşmalar ve imzalara dikkat. Varsa bunlarla ilgili konuların çözümü de olasıdır. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde ve iletişimde yenilikler yapabilirsiniz. Yeni bir hobi ya da ilgi alanı keşfedebilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: Para ve sağlığa dikkat. Paranın geliş şekli değişiyor. Bazıları maddi konulara çözüm bulurken bazıları burada sorunları keşfedebilir. Çok süpriz bir imza sizi değiştirebilir. Yakın çevre ve iletişime dikkat. Çünkü onlar en iyi desteğiniz olacak.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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