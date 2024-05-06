Astrolog Gamze'den 6 Mayıs 2024 - 12 Mayıs 2024 haftası burç yorumları

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GÖKYÜZÜ TUTKULARINIZI BIRAK MESAJI VERİYOR --- KOLAY MI DEĞİL J NE KOLAY Kİ

O ZAMAN

Tutkuları bırakmak, bazen hayatımızın önemli bir parçasıdır. Tutkular, bizi heyecandan titretmesi gereken, sabahları kalkmak istemeni ya da gece yatağa gitmemeni sağlaması gereken şeylerdir. Ancak bazen tutkularımızı keşfetmek ve onlara sadık kalmak zor olabilir. İşte tutkularınızı bulmak için kendinize sormanız gereken 10 soru:

Hesabıma her ay belirli bir miktar para yatmıyor olsaydı ne yapardım? Cenazemde insanların benim hakkımda ne demesini isterim? İyi olduğum şeyler nelerdir (iltifat aldığım ve diğerlerinden daha iyi yaptığım şeyler)? Çocukken beni mutlu eden aktiviteler nelerdi? Çocukken ileride ne olmak isterdim? Ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum? Boş zamanlarımda ne yaparım? Hangi konular hakkında konuşmayı seviyorum? Yaratıcılığımı ne artırır? Yalnız olmaktan mı hoşlanırım yoksa sosyal bir tip miyim?

Bu soruları kendinize sormak, tutkularınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, hayattaki tutkunuzu bulmak, hayatınıza anlam katmanın bir yolu olabilir! ????

8 MAYIS 2024 BOĞA YENİAYI

8 Mayısta Boğa yeni ayı yaşayacağız. Yükseleni 25 derece Capulus sabit yıldızından çıkan 26 Aygol derecesine yaklaşan 12 evde Boğa Stelyumu olan aslında ağır sancıları da beraberinde getiren yeni ay enerjisi ile de başlangıçları tetikleyecek. 8 Kasımda 16 derecede yaşadığımız Ay tutulmasında başlayan konuların tamamlanacağını söyleyebiliriz. Ay tutulmasında emeklilerin durumu çok gündemdeydi artık sonuçlanmalar başlayacak. Plüton’un retroya girmesi Venüs’e ve Satürn’e kare yapması ilişkilerde ve tutunmaya devam etmekte olan bağların artık sonuçlanacağı bir dönem.

Boğa aynı zamanda Meridyen ev sisteminde 8 evi de temsil ettiğinden finansal anamda firmaların zarar açıklayacağı, Koç noktasında Neptün 29 derece Şiva ve Ev astroidi ile çalıştığından Saturn ve Klotho Kronosa da açı veriyor. Sonuçlanması gereken her vadesi biten her şey sonuçlanacak ve hak edişler alınacak.

Toprak hareketlikleri, toprak kaymaları, hava şartlarının değişkenliği, salgın hastalıklarının artması ve boşanmaların arttığı, finansal dalgalanmaların arttığı, ev fiyatlarının değişkenlik, gizli sırların ortaya çıkması manipületif davranışlar söz konusu, kadersel sınavlardan geçerken yapacak tek bir şey var Tanrı üstesinden gelemeyeceğin yükleri vermez. Siz etik, erdemden den vaz geçmeden yapılmasını yaparsanız hayat size beklemediğiniz mucizelerini verecektir.

Burçlar Bazında Etkilileri;

Koç ve Yükselen Koçlar: Enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Bu durum duygularınıza da yansıyacağı için ikili ilişkileriniz adına mutlu anlar ve girişimler söz konusu olabilir. Kendiniz ile ilgili değişiklik yapabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Enerjiniz değişiyor. Geçmişten gelen konuları hatırlatacak olaylar yaşamanız ve bunu yakın çevreniz ile paylamanız kendinizi iyi hissetmenize sebep olacak.

Boğa ve Yükselen Boğalar: İş hayatında yeni fikirleriniz ile ilgi göreceksiniz. Davalarınız var ise sonuçlar alabilirsiniz. Duygularınızdan ve kendinizden kaçmak isteyebilirsiniz. Yaralandığınız konularla ilgili bazı yüzleşmeleri artık ertelememelisiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Bu hafta bir şeye karar vermeden önce zihninizi susturmanızı tavsiye ederim. Uyumada meditasyon en kötü koyunları sayın lütfen gereksiz şeylere takılmayın. Arkadaş çevrenize açıklama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi hayatınızı yaşamanıza müdahale etmeleri sizi sinirlendirebilir

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Sosyal ortamlardasınız çok hareketli bir hafta başlıyor. Sürpriz bir evlenme teklifi olabilir mi? Neden olmasın? Çalışma ortamınızda yaşananlar sizi yalnızlığa itiyor olabilir. Kendinize neden böyle olduğunu sorabilir ve cevap arayabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Kariyer hayatınız muhteşem size inişli çıkışlı gelse de göz önünde takdir ediliyorsunuz. Var olan ilişkiniz yeni bir boyut kazanabilirJ Yabancı kişilerle olan iletişiminizde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Görüşmelerinizde kullandığınız kelimelere ve üslubunuza dikkat etmelisiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: Yurt dışı, hak hukuk adalet, internet de görünür olmak konuları çok aktif Uzun seyahatlere hazır olun. Yakın akrabalarınız ile aranızda bazı tartışmalar yaşanabilir. Yaralayıcı olmak yerine yapıcı bir dil seçmelisiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Estetik operasyonlar için harika bir hafta. Alacak verecek dengenize dikkat etmelisiniz. Sağlığınız ve bağışıklık sisteminize de. İkili ilişkilerinizle ilgili bazı sonlandırma kararları alabilirsiniz. Bu ana kadar yaşananlar kararınızı büyük ölçüde belirleyecektir.

Akrep ve Yükselen Akrep: İlişkilerde ani bitiş ve başlangıçlar olabileceği gibi, ortaklıklar içinde geçerli. Yeni bir beslenme programı, çalışma saati düzenlemesi yapmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi rahatlatabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Günlük hayatınız çok koşturmalı. Spor yapmak, çalışmalarınızı tamamlamak ve hobilerinize vakit ayırmak kısıtlama günlerini esnetmeniz adına oldukça faydalı olabilir

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Aşk ve hobilerinizden daha çok keyif almaya başladığınız bir dönem borsada fazla risk almamanızı tavsiye ederim. . İlişkinizde fiziksel olarak bir araya gelemiyorsanız sosyal mecralar aracılığıyla görüşmek herkese iyi hissettirebilir.

Kova ve Yükselen Kovalar Ev değiştirmek aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken sinirlerinize hakim olmakta zorlanıyorsunuz. Bu öfke hali konuyu amacından uzaklaştırıp yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir.

Balık ve Yükselen Balıklar: Maddi konular ve estetik konuları ön plana çıkacak. Harekete geçmek için duygularınızdan güç alıyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesiyle bazı kararları uygulamaya koyabilirsiniz.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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