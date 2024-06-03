Astrolog Gamze'den 3 Haziran 2024 - 9 Haziran 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar,

İnanılmaz bir haftaya başlıyoruz hazır mısınız? İkizler burcu bu hafta hayatımızdaki katların baştan dağılmasını sağlayacak. Bizi İlişkiler, iş dürüstlük konularında test ederken hayatlarımızın değişimini tetikleyecek.

6 Haziranda 16 derecede İkizler Yeni ayı Rigel sabit yıldızında meydana geliyor. Bu hafta Mavi giyelim J şans mutluluk ve başarı getirecektir.

Koç ve Yükselen Koçlar: Çok hareketli bir haftaya başlıyorsunuz. Yeni iş fırsatları, yurt dışı haberleri kısa seyahatlerin bol olduğu bir hafta sizi bekliyor. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kardeşlerden gelen haberler yakın arkadaşlarınız ile alacağınız haberler. Uzun zamandır haber almadığınız bir akrabanız dan alacağınız haberler sizi bir takım kararlar almanıza sebep olacaktır. Haberleşmenin yoğun olduğu, kardeşlerinizden gelecek haberler sizin canınızı sıkabilir, unuttuğunuz evrak işleriniz olabilir. Daha çok sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İçinize döndüğünüz bir hafta olacak sorgulamalar fazla duygusal tepkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yeni ay sizin finansal dengelerinizi hareketlendirecek. Gelirleriniz arttığı gibi giderlerinizin de arttığını göreceksiniz. İkizler yeni ayı ile finansal konularda yeni yapılanmalar içine girebilir gerçek dostlarınızı ve çıkarları uğruna sizi zarara uğratanları tanımanın olgunluğu ile yeni yapılanmalar gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızsa ise sabırlı olmalı olanı biteni anlamadan tepki vermemenizi tavsiye ederim. Öz değeriniz ile sorgulama yapacağınız bir dönem aynı zamanda arkadaş çevreniz ve sosyal çevrenizin değişikliği ve bazı arkadaşlarınız ile mesafe koymak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Şifa enerjinizi çalıştırmanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Hayata bakış açınızı genişletecek ve yenileyecek fırsatlara açık olun. Yeni projelere başlayabilir ve kendinizi yeni yollarla ifade etmek isteyebilirsiniz. Karşılaşabileceğiniz iletişim problemlerine karşı sabırlı olun ve büyük hedefinize odaklanın. Geleceğiniz ile almanız gereken kararları verirken üstünüzde baskı hissedebilirsiniz. İş hayatınız ile ilgili karar zamanı devam mı tamam mı kararı vereceksiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız tam zamanı. Seyahat yaparken evlenmeye karar vermeniz mümkün. Sosyal hayatınız aktifleşiyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Gizli olan bazı konular ortaya çıkabilir ve duygusal anlamda üzerinizde baskı oluşturabilir. Eski meseleleri çözmek için çaba harcayabilirsiniz. Bu süreçte içsel büyümeye odaklanmak, meditasyon ya da ve bilinçaltı çalışmaları yapmak iyi gelebilir. Hayata dair tutumunuzu sorgulayacağınız bir dönem. Geçmişsinizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Şehir değiştirmek yada ülke değiştirmek için karar aşamasında olabilirsiniz. Yurt dışına yada uzun bir yolculuk için aniden karar verip uygulayabilirsiniz. Finansal kazançlarınızın arttığı bir hafta sizi bekliyor.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Sosyal çevrenizin, arkadaşlık ilişkilerinizin ve iletişiminizin oldukça güçlendiği bir süreçtesiniz. Sosyal çevreniz vasıtasıyla bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Grup projelerinde ve topluluklarda aktifsiniz geleceğe yönelik planlarınızı yeniliyorsunuz ancak yine de hayal kırıklıklarına uğramamak adına doğru adımlar atmalı ve doğru iletişim kurduğunuzdan emin olmalısınız. Sosyal çevreniz değişiyor yeni arkadaşlar edinebilir ve hayatınızı değiştirebilirler yeni ortaklılıklar yada evlilik getirebilir. Gelecek ile ilgili hedeflerinizin netleşeceği bir hafta sizi bekliyor.

Başak ve Yükselen Başaklar: Kariyer fırsatlarına ve profesyonel hedeflere odaklısınız. Yeni projelere başlayabilir ve iş hayatında yükselmek için bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, şu süreçte bazı engellerle karşılaşırsanız sabırlı olmalı, disiplinli ve planlı hareket ederek üstlerinizle açık ve net iletişim kurmalı ve ne istediğinizi bildirmelisiniz. İkili ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Partnerinizin yaşamış olduğu sorunlar sizin ilişki hakkında karar vermenizi etkileyebilir. Kabiniz ile karar vermenizi tavsiye ederim. Evli olanlar yada partneri olanlar ilişkiye ne kadar çaba verip vermediğiniz hakkında derin kararlar alabilirsiniz. Kariyeriniz ile değişiklikler var terfi yada yeni teklifler alabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: Akademik konular, eğitim ve uzun mesafeli seyahatlerin gündemde olduğu bir süreçtesiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve dünya görüşünüzü genişletecek fırsatları kucaklamak için güzel bir dönemdesiniz. Ancak olaylar beklediğinizden daha yavaş ilerleyebilir ya da bazı pürüzleri halletmek durumunda kalabilirsiniz. Sabırlı olmalı ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanmalısınız. Sağlığınıza dikkat kendinizi çok ihmal etmiş olabilirsiniz. Kendinizi iyi dinleyin doktor kontrollerinizi yaptırın. İş hayatınızda yeni gelişmeler var. Yeni bir seyahat yada eğitim sayesinde bulunduğunuz yerden uzaklaşabilirsiniz, bu durum size iyi gelecek yeni insanlar ile tanışıp yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz

Akrep ve Yükselen Akrep: Finansal durumunuzu değerlendirme, bazı yeni kararlar alma ve yeni adımlar atma sürecindesiniz. Ortaklaşa kaynaklarınızı yönetmek, alacak verecek dengenizi düzenlemek ve disiplinli bir yola girmek iyi olabilir. Beklediğiniz prim, bonus, miras, nafaka, kredi vb. alacaklarınız var ise bazı pürüzlerle ya da gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Sabırlı olmak ve dikkatli para harcamakta fayda var. Aşk ve ilişkiler yada hobileriniz ile ilgili sorumluluk almak zorunda kalacaksınız. Para konularında yeni gündemler ortaya çıkabilir kredi almak zorunda kalabilirsiniz. Yada Eşinizin kaynaklarındaki yükseliş size de yansıyacaktır. Öğrenci iseniz sınavınız yaklaşıyor ise bu hafta yoğun ders programı içinde geçebilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar: Evliliğiniz, birliktelikleriniz ve ortaklıklarınız ile ilgili önemli başlangıçlar ve sorumluluklar söz konusu. Bu dönemde, evlilik teklifleri, ortaklıklar kurmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek ve denge sağlamak için fazladan çaba harcayabilirsiniz. Engeller ve gecikmelere karşı sabırlı olmalısınız. Eviniz ve aileniz ile ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Eviniz ile ilgili bir değişiklik yada taşınma olabilir. İlişkilerinizde yeni bir karar almanız gerekebilir. Haberleşmenin çok olduğu yeni bir seyahat planı yapacağınız bir hafta sizi bekliyor.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: İş hayatınız, çalışma koşullarınız, projeleriniz ve çalışma arkadaşlarınızı ilgilendiren konularda bazı yeni başlangıçlar olabilir, kararlar alınabilir veya haberler gelebilir. Günlük rutinlerinizde ve iş hayatınızda sorumluluklarınız artarken aynı zamanda bazı engellerle karşılaşabilir veya ilişkilerinizde bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Her zamankinden daha fazla sabır ve çaba göstermeniz büyük resmi görmelisiniz. Sağlığınıza da ekstra özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Yakın çevreniz ile ilgili kendinizi ifade etmekle ilgili güçlük çekebilirsiniz. Yanlış kararlar almış olabilirsiniz. Farkındalığınızın arttığı bir hafta olacak. Ev ve iş hayatınızı tekrardan planladığınız yeni bir oluşuma gideceğiniz bir hafta olacak.

Kova ve Yükselen Kovalar: Yeni ay enerjisi ile beraber aşk hayatınız, romantizm, yaratıcılığınız ve çocuklarınızı ilgilendiren konular ön plana çıkacak. Hobilerle ilgilenmek, sanatsal projelere başlamak ve aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlarla karşılaşabilir ve ikili ilişkilerinizle veya çocuklarınızla ilgili önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Mali konular ile dikkatli karar vermelisiniz riskli yatırımlardan uzak durmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. İş konusunda yeni bir oluşuma gidebilirsiniz. Evlilik ve çocuk yapmaya karar verebilirsiniz. Hayatınızdaki dönüşüme hazır olun

Balık ve Yükselen Balıklar: Yeni ay ile beraber, evinize, yuvanıza, ailenize ve aile büyüklerinize daha fazla odaklanacaksınız. Evde yenilikler yapmak, aile ilişkilerini güçlendirmek ve iç huzuru bulmak için çaba harcamanız ve sorumluluklar almanız gereken bir süreçtesiniz. Sabırlı, olgun ve hakkaniyetli davranmanız size destek verecektir. Aile hayatınız ve yaşadığınız yer ile ilgili bir sorun olabilir ve bu konuyu siz çözme zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizin gergin hissetmenize sebep olabilir. Bu süreç sizi olgunlaştıracak ve hak edişlerinizi alacaksınız. Kökten bir yenilenme istiyorsunuz konu ne ise bu hafta şans sizden yana.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

İnstagram: astrologgamzeersoyler