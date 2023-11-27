Astrolog Gamze'den 27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Para kazançlarınız ön plana çıkıyor aynı zamanda beklediğiniz alacaklarınız ile ilgili gelişmeler olabilir. Madenlere yatırım yaptıysanız önümüzdeki dönemde karşılığını alacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aileden ya da yakın çevreden birinin ameliyat ya da küçük bir operasyon haberini alabilirsiniz. Bu dönemde karar alırken fevri olmamaya özen gösterin. Kişiliğinizi baskı altında hissedebilir bilinç altında konuları büyütebilirsiniz olayları kişiselleştirmemenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Her türlü ikili ilişkiniz özellikle evliliğiniz ile ilgili bir gündem sizi bekliyor, Merkür’ün Retro olması şimdiye kadar konuşulmayan üstü kapalı olan konuların konuşulması ve iyileşmesi söz konusu. Finansal anlamda sabitlenecek bir gelirinizin olması ya da yeni bir ortaklığa merhaba deme zamanı gelmiş olabilir. Kazancınızın çift olacağı bir dönem konuşmalarınız ile bir çok kişiye şifa olabilirsiniz. Söz büyüdür iletişim dilinizde ne yaşarsanız pozitifte kalmayı seçmenizi tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Günlük hayatınızda işinizde ve sağlığınız da sonlanmalar değişimler var. Bu süreçte kendinizi ortaya çıkartmanız ve sorumluluk almanız söz konusu. Finansal anlamda zorlanacağınız alacaklarınızın gecikmeye uğrayacağı borç alacak dengesizlik sosyal çevrenizden uzak kalmanıza sebep verebilir. Yeni bir proje başlayabilir ve çok yoğun bir döneme başlıyorsunuz. Kronik sağlık sorunlarınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Hobilerinizi daha göz önüne çıkartma yaptığınız işlerin daha çok kesime sunulacağı aynı zamanda aşk hayatınızın daha çok ön plana çıkacağını, var ise çocuklarınız ile daha çok zaman geçireceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Gizli tuttuğunuz yatırımlarınızın artacağını, finansal olarak iç sesinize güvenmenizi başkalarının sizi manipüle etmesine izin vermemenizi tavsiye ederim. Baba tarafından gelecek miras hak hukuk gibi konuların Mayıs ayı içinde belirgin hale gelmesi geleceğinize daha olumlu bakmanızı sağlayacak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Yaşam alanınız da olacak bu tutulmada taşınabilir, aile büyüklerinin sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Para kazançlarınız değişiyor. Kariyer planlamasın da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için zaman size gökyüzünden destek geliyor. Sosyal ortamlarınızda aranılan isim olacaksınız.

Başak ve Yükselen Başaklar: Kardeşleriniz ve komşularınız ile ilgili iletişimiz değişiyor daha sahip çıkan daha kontrolcü enerjide olabilirsiniz. Yeni başladığınız bir projenizin geri dönüşü sizi şaşırtabilir. Yurt dışında çocuklarınız var ise onların eğitim hayatları ile alacağı kararlar sizi şaşırtabilir. İş hayatınızda haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Kendinizi yazılı ve görsel basında iletişimde çözülmesi gereken sorunların üstesinden geldiğiniz bunu yaparken öz değerinizi korumanızı kendinize bile adaletli olmanızı tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aşırı detaycı ve eleştirisel davranarak iş ve günlük hayatınızda kendinizi krizli bir diyaloğa sokabilirsiniz. Kronik ve bağımlıklarınız ile ilgili sağlık sorunlarınız artabilir. Günlük hayatınız da paranızı kontrollü harcamalısınız elinizden para çıkmasına karşı temkinli olmanızı tavsiye ederim. Bir çok Terazi için iş hayatının bitişi ev ve iş dengesinin idaresi konsun da büyük bir ikilem yaşamaları söz konusu unutmayın su akar yolunu bulur.

Akrep ve Yükselen Akrep: İlişkiler ön planda olacaktır. Çevrenizdeki insanlar ile ilgili yönetmeniz ve kontrol etmeniz gereken bir takım mücadeleler arasında olabilirsiniz. Keyif alacağınız konulara yönelmenizi tavsiye ederim. İlişkileri yıkarak değil yapılandırma yoluna geçmenizi akıllı ve strateji kullanmanızı tavsiye ederim. Korkularınız ön plana çıkarak krizlere neden olabilir. Eskiden yapamadığınız konuşamadığınız konuları konuşmak için öz değerinizi koruyarak konuşmanın tam zamanı.

Yay ve Yükselen Yaylar: İş sağlık ve çalışma arkadaşlarınızla, günlük rutinleriniz değişiyor. İş hayatınızda kokularınıza yenik düşmeyin yöneticilerinizin baskısı olabilir, verdiğiniz cevaplarınızın yapıcı olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. İş ve günlük hayatınızda sorunluluk alabilirsiniz beslenme düzeni ve alışkanlıkları değiştirmek size iyi gelecektir. Yakın çevre ve kardeşlerinizin sağlık sorunları ile ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Para yönetiminde kendinizi zayıf hissedilirsiniz. Elinize geçen para ile yatırımlarınızda dikkat etmelisiniz risk almadan yatırım yapmanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Maddi kazançlarınızdaki dönüşünün keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Bu dönüşümün verdiği iniş çıkışlardan dolayı yakınlarınız ile iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz, bazı şeyleri abartarak fevri ve ani davranışlar ile ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Kıtlık bilinci ile hareket ederseniz enerjinizi dönüştüremezsiniz Enerjinizi değiştirmeniz karşısında beklenmedik bir şekilde sıkıntı olarak hissettiğiniz konu ile ilgili siz yapıcı davrandığınızda maddi ve manevi çıkış kapıları size açılacaktır. Pozitifte ve akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Sağlık ön planda olabilir mide, göğüs, rahim ve bağırsaklarınız ile ilgili tedbir almanız önemli olabilir. Şimdiye kadar ortaya çıkan konuların sizi başka yöne götürmesi muhtemel iyi bir uzmana görünmenizde fayda var. İş ve kariyer ile ilgili değişiklik yapmak istiyor ve bir türlü yapamıyorsanız kendinizi sağlama almadan harekete geçmenizi tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Hak hukuk adalet konularında hakkınızı korumaya yönelik düşüncede olmanız gerekiyor. Fakat bunu yaparken abartıdan ve fevri davranışlardan uzak durmalısınız. Çabuk dağıldığınız da kriz yönetiminizi yapamayabilirsiniz. Bilinç atı ve kontrol edilemeyen durumlarda kendinize dönerek şifalanması gereken şeyleri iyileştirmelisiniz. Kendinizi yapılandırmanız gereken bir dönem. Ritüeller, dualar ve meditasyon size iyi gelecektir. Akışta kalmanız kalbinize yüklenmemeniz için iyi olacaktır.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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