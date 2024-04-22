Astrolog Gamze'den 22 Nisan 2024 - 29 Nisan 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Küllerinizden yeniden doğmaya hazır mısınız? Bu sefer Pandora’nın kutunun içinde bıraktığı UMUDU yanımıza alarak başlıyoruz.

Usta der ki; “Kaybetmekten korkmayın,”

Çünkü her kayıp, ruhumuzu daha da arındırır.

Yeniden başlamak, yeniden sevmek,

Ve her sabah güneşle birlikte yeniden doğarız.

Kaybettiklerimiz ardında hüzünle dururken,

Yeniden yeşermek için umut tohumlarını ekeriz.

Her son bir başlangıçtır aslında,

Ve biz, kayıpların ardından yeni yollar döşeriz.

Bir fincan çayın huzuruyla,

Yeniden hayaller kurar, yıldızlara ulaşırız.

Her düşüş bir ders, her kalkış bir zaferdir,

Ve biz, her seferinde daha güçlü ayağa kalkarız.

24 NİSAN AKREP DOLUNAYI ETKİLERİ

24 Nisan Akrep Dolunayı 4 derece Princeps sabit yıldızın da ağır etkilere sahip olduğu ve bilinç sıçraması yaşayacağı bir dönemin tetikleyicisi. Değişimin ayak sesleri değişim ve dönüşüm halkın ekonomiye ve devletin aldığı kararlara karşı tepki vereceği kadersel değişimlerin sosyal medyaya sıkça göreceğimiz haberleri gösteriyor. Kadınlara karşı şiddet haberleri, ev içindeki şiddetin çocuklarda oluşturduğu psikolojik yaraların arttığı, Sanal para ile ani beklenmedik kayıplar olabilir. Büyük iş yerlerinde teknolojik hatalar insanlara zarar verebilir. Sağlık alanında özellikle çocuk hasatlıkları ile yeni keşifler bulanabilir. Hastalıklar yeteri beslenmemeden dolayı bağışıklık sisteminin düşmesi eski hastalıkların tetiklenmesi ve yeni virüslerin ortaya çıkması, yer hareketlerinin artması. Yol gelen ilişkiler de ve ortaklıklarda bitiş dönemi tektik aldığını duyduğumuz bir hafta olacak. Ayak kırıkları, diş sağlığınız ve alerjilerinizin arttığı bir dönem aynı zamanda önlem almanızı tavsiye ederim. Trafik kazalarına karşı tedbiri elden bırakmamak gerekende zamanlar.

Burçlar Bazında Etkilileri;

Koç ve Yükselen Koçlar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi maddi gelir gider dengenizi düzenlemeniz ile ilgili konularda sonuç alacağınız kararlar almanıza yönelik çalışacaktır. Ameliyat gibi cerrahi bir operasyonun kararını alacaksınız Dolunaydan 3 gün sonrasını tercih etmenizde fayda var. Ölüm ölüm ötesi konulara karşı ilginiz artabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi İlişkilerde ani beklenmedik size şans getirebilecek size şans getirecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bilinç altınızdaki gizli yaralarınızı şifalandırmak ve bunları bitirmek için uygun bir zaman dilimi. Hayalleriniz için gereken adımları atabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi günlük rutinlerinde bir değişiklik yapma zamanı, eski kötü alışkanlıkları bırakıp yeni alışkanlıklar deneyimlemek için çok doğru bir zaman. Uzun zamandır düşündüğünüz ani kararları gerçekleştirmek için doğru zaman. Yurtdışı ile ilgili ani gelişmeler kapınızda.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi çocuklar veya aşk hayatınız ile ilgili gelişmeler sizi bekliyor. Maddi beklenen para miras gibi konularda hak edişlerinizi alacaksınız. Sosyal alanızdaki ani beklenmedik gelişmeler sizin görünürlüğünüzü artıracak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi Ev, yuva konularında uzun zamandan beri aklınızdaki değişimleri yapmak için güzel bir fırsat veriyor. İş hayatınızda karşınıza ani fırsatlar çıkabilir. Uzun zamandır beri süren bir ilişkiniz var ise farklı bir boyuta taşıyacaksınız. Akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi çocuklarınız, kardeşleriniz, yakın akrabalarınız ile ilgili bazı sorunların neticeye varılması yönünde destekleyecektir. Ani beklenmedik yurt dışı yurt içi seyahatlerinizde güzel fırsatlar elde edebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi kendi kazançlarınız ile ilgili hak edişlerinizi alma zamanı. İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda kelimelerin gücüne dikkat edin. Evden çıkarken anahtarlarınızı almayı yada ocağın altını kapamayı unutmayın. Ayak sağlığına dikkat edin.

Akrep ve Yükselen Akrep: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi burcunuzda olacağı için daha çok etki olacaksınız kendiniz ile ilgili gerçekleştirmek istediğiniz konuları hayata geçirmek için güzel bir zaman. Ani ortaklılar ve evlilik kararları alabilir yada bu konular gündeminize gelebilir. Karar vermek için en az bir hafta beklemenizi tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi Günlük hayatınızda yada iş hayatınızda ani beklenmedik gelişmeler olabilir ve kendinizin gölge tarafınızla yüzleştiğiniz zorlu bir hafta sizi bekliyor. Bu konularda karar vermeden ve harekete geçmeden iç sesinizi dinlemenizi ve bu konuda kendinizi rahatlatıcı meditasyon yada spor yapmanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi daha öncesinde planladığınız projeleriniz var ise hayata geçirme zamanı bu konuda doğru iletişim ve ön yargısız olduğunuz diğer bakış açılarına karşı açık olduğunuzda gökyüzü sizi destekleyecektir. Bir çok Oğlak ve yükselen Oğlaklar için ani beklenmedik aşklar kapıda.

Kova ve Yükselen Kovalar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi İş hayatınız ile ilgili uzun zamandır beklediğiniz terfi , işe başlama haberlilerinin geleceği bir döneme başlıyoruz. Ev ile ilgili ani yer değişiklikleri, ev alım- satım işlemleri gündeminizde olabilir.

Balık ve Yükselen Balıklar: 24 Nisan Akrep Dolunayı sizi yurt dışı medya, hak hukuk veya yeni bir eğitime başlama ve sosyal medyada görünür olma tanınma zamanı sizin lehinize çalışacaktır. Gökyüzü sizi gelir gider dengeniz konusunda uyarıyor.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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