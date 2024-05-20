Astrolog Gamze'den 20 Mayıs 2024 - 26 Mayıs 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar : Bu hafta rüyalarınız çok aktif. Yediklerinize, içtiklerinizi hijyenine çok dikkat edin, Bu hafta toprağa yatırım yapmak için alternatiflerin bol olacağı bu konuda çok şanslı olacağınız bir zaman iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yaşam alanınız ve iş hayatınız ile almanız gereken kararlarınız var bu kararları alırken kendinizi kurban psikolojisinde hissedebilirsiniz ama dönüşüm kaçınılmaz. Kalp tansiyon omurga sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çocuğunuz var ise bu dönem beklentilerine cevap vermeniz güç olabilir, çocuğunuz ile güç, ego savaşına girmemenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Yıldızınız parlayan her konuda göz önünde olduğunuz bir haftaya hazırmısınız? Finansal anlamda çifte fırsatların olacağı, seyahat planı yapacağınız bir hafta olacak. İlişkilerinizde güzel bir döneme giriyorsunuz farkındalığınız artıyor. Öğrenci iseniz sınavlara hazırlık dönemi , yeni bir eğitime başlayabilirsiniz sonuçlarını bir ay sonra çok olumlu karşılığını alacaksınız. Evinizde eril enerjinin sağlık sorunu gelişebilir kendi sağlığınıza da dikkat edin. Taşınma yada evinizde yapacağınız minik dokunuşlar sizi mutlu edecektir.

İkizler ve Yükselen İkizler : Şimdiye kadar haksızlığa uğradığınız bir konu var ise ilahi adaletin gerçekleştiğini görmeye başlayacak ve şimdiye kadar konuşulmayan konuların konuşulduğunu gireceksiniz. Kendinizi daha iyi göstereceğiniz işinizin uzmanı olduğunuzu artık daha üst kademelerin ilgisini çekiğiniz bir hafta olacak. El, kol, bacak ve akciğerler sağlığınız var ise alerjilerinizin bu dönemde ortaya çıkacaktır. Finansal anlamda bu dönemde aile için harcamalarınızın artığı bir dönem olacak riske girmekten kaçınmanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Sosyal çevreniz çok hareketleniyor arkadaşlarınızdan büyük destekler alabilirisiniz. Para kazançlarınızın arttığı kadar harcamalarınızda artmaya başlıyor. Uzun zamandır beklediğiniz paranın gelme ihtimali çok yüksek. Duygularınızın değiştiği bir döneme giriyorsunuz acele hareket etmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta sağlığınıza ateşli hastalıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Kariyerinizde parladığınız fikirlerinizin dikkate alındığı gelirlerinizin artığı bir haftaya başlıyorsunuz. Gitmekten hoşlanmayacağınız kısa süreli bir seyahat etmeniz gerekebilir, yolda çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmanız tavsiye ederim. Aile büyüklerinin sağlık sorunları bu hafta sizi korkutabilir, mantıkla alacağınız kararlar olumlu sonuçlanacaktır. Sosyal hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde sonlanmalar yaşanabilir.

Başak ve Yükselen Başaklar : Hareketli bir hafta sizi bekliyor. İş çalışmıyorsanız gündelik koşturmanız ile evinizi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz. Anne veya anne tarafınızdan birinin ikili organlar, akciğer, böbrek, bacak, kol, el gibi konular daki sağlık sorunlarının nüksetmesi sizin rutinlerinizi etkileme olasılığı yüksek planlarınızı esnek tutmanızı tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi : Bu hafta her konuda büyük aydınlanma yaşayacaksınız, konuşmalarınızdaki yumuşaklık ve değe size ummadığınız kapılar açacak. Günlük hayatınız dan çok keyif almadığınızı düşünerek bilinç altınızda geleceğe yönelik planlar yapıyor olabilirsiniz. Planlı hareket etmelisiniz. Hak edişleriniz aldığınız maddi olarak rahatladığınız bir hafta sizi bekliyor.

Akrep ve Yükselen Akrep : Her türlü ilişkileriniz ile dönüşüme gidiyorsunuz. Hayatınıza yeni insanlar geliyor. Eskilerin gidip, yeniden yapılandırma dönemine giriyorsunuz. Kariyeriniz de çok çalıştığınız ve mücadele verdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Finansal anlamda eşinizin kaynakları yada da başkalarından alacağınız destekle kendinizi güvende hissedeceksiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar : Yeni bir eğitime başlamak için uygun bir hafta. Günlük ritunleriniz hızlanacak çok çalışacağınız bir döneme başlıyorsunuz. Spor yaralanmalarına dikkat edin. İkili ilişkiler de yara aldığınız bir zaman, bu dönemde kendi hobileriniz ile içinizde ki yıldızı keşfedin.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Çocuklarınız varsa onların eğitimi, işi, genel yaşamıyla ilgili güzel gelişmelerin yaşanması mümkün. Aşk hayatınızda haraketlilik başlıyor. Kök ailenizden gelecek bir haber, yada eviniz ile ilgili gelişecek bir olay canınızı sıkabilir. Finansal anlamda temkinli olmanız gereken bir dönem beklediğiniz bir ödemenin gecikmesi planlarınızı bozabilir

Kova ve Yükselen Kovalar : Taşınma ev alma ve süre gelen bir ilişkiniz de daha resmi adımlar atılması süreçlerinin başladığı bir haftaya başlıyorsunuz. Bu dönemde partner yada iş ortağınız le olan çekişmeler söz konusu bu dönemde yapıcı bir iletişim halinde olmanız sonradan pişman olmanızı önleyecektir. Kardeş yada yakın çevreniz ile ilgili olan tüm iletişim çok önemli yara almanız çok olası gözüküyor bu dönemde şifa çalışmaları veya meditasyon yapmanızı tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: İş seyahatlerinizin artacağı ticari anlaşmalarınızın olacağı, yeni bir iş teklifi yada bir projeye başlayacağınız, enerjinizin yüksek olacağı bir hafta sizi bekliyor. Yeni bir eğitime başlamak, öğrenciyseniz sınavlarda başarılı olacağız bir dönem olacak. Finansal anlamda ayın sonunu getirmekte zorlanabilirsiniz, hafta içi evde zaman geçirecek hobiler bulmanızı (şarkı sözü yazmak, ahşap boyamak, size özel yeni bir yemek tarifi keşfetmek gibi) tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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