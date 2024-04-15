Astrolog Gamze'den 15 Nisan2024 - 21 Nisan 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Enerjiniz yüksek bir haftaya başlıyorsunuz. Konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta bir bardak su ile fırtınalar yaratabilir, karşınızdakini kırabilirsiniz. Çocukları olanlar ekstra dikkat etmesini tavsiye ederim. Bilinç altınız çok karışık özellikle otorite olarak gördüğünüz baba, patron, müdür, koca kim varsa kendinizi kurban durumuna düşmüş hissedebilirsiniz. Lütfen akışta kalın.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta zihin karışık başlıyorsunuz. Geri çekilip olayları analiz etme plan yapma ve gözlemlemek istiyorsunuz. Bu hafta sınav, eğitim yada hukuksal davalarınız var ise büyük mücadele verdiğiniz alanlarda hakkedişlerinizi alacaksınız. Zorlu bir hafta. Finansal konuda yaptığınız stratejinin karşılığını alacaksınız.

İkizler ve Yükselen İkizler: Sosyal alanda parlayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Çocuklarınız varsa dil yarası alabilirsiniz. Çok tepki göstermemenizi tavsiye ederim. İş hayatınız da yeni bir dönem başlıyor olabilir. Güzel iş birlikleri olacak. Yeni Projelerinizin hayata geçtiğini görmek sizi mutlu edecektir. Otorite figürlerin bu hafta eylemler konusunda yetersiz olduklarını görebilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İş yerinde yada statünüzü ilgilendiren konularda yıldızınızın parladığı bir hafta olacak. Çok hızlı ve yoğun geçen bir hafta sizi bekliyor. Duygusal olarak baskı gördüğünüzü düşünebilirsiniz. İkili ilişkileriniz de aileniz sizi destekliyor. İlişkinizi bir adım ileriye taşımak için güzel bir dönem.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Hak hukuk davalarınız, yeni bir eğitim alınacak kararlar için güzel bir dönemdesiniz kitap yazmak görünür alanda aktif olmak için uygun bir hafta. Rüyalarınız çok aktif olacaktır. Finansal anlamda destek alacağınız bir haftadasınız. Bu hafta daha çok evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: Kendinizi finansal anlamda çok güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Yurt dışı işlerinizden büyük gelirler gelebilir. Aynı zamanda küçük operasyonlar için olumlu zamanlar. İlişkilerinizde sorumluluk alma zamanı.

Terazi ve Yükselen Terazi: İlişkiler ortaklılar tarafında kendinizi ortaya koyduğunuz bir dönem. İlişkileriniz dönüşüm içinde. İletişiminize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Üslup ön planda olacaktır. İş yerinde baskı görebilir yada sözlerinizin dinlenmemesi sizi üzebilir. Öfkenize hakim olanınız gereken bir haftadasınız.

Akrep ve Yükselen Akrep: Bu hafta günlük işlerinizin çok artığı bir haftaya başlıyorsunuz. Zor ama başaramayacağınız hiçbir şey yok. Geçmişten kalan konular gündemiz de olabilir. Baş ağınız yada kafaya alacağınız ufak darbelere karşı önlem almanızı tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Aşk hayatınız, hobileriniz var ise çocuklarınız ile ilgili aktif bir hafta sizi bekliyor. Aile büyükleri ile ilgili sağlık sorunları ile beklenmedik gelişmeler yaşamanız olası mutlaka ikinci bir doktor görüşü almanızı tavsiye ederim. Gündelik rutinlerinizin değişeceği bir hafta sizi bekliyor.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Aile içi alınması gereken kararlar var. Yer değiştirme yada çocukların okulları ile ilgili kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu döngü size tanıdık gelecek. Hayatın akışına direnmeyin. Trafik de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aile için organizasyon ve aileden aldığınız destek bu hafta pek çok şeyi çözmeniz için size destek olacaktır.

Kova ve Yükselen Kovalar: İletişimiz artıyor. Bu hafta küçük seyahatleriniz olabilir. Yada seyahat kararı alabilirsiniz. Kardeşleriniz ile birlikte geçireceğiniz ortak kararlar alacağınız bir hafta olacak. Finansal kayıp yaşayabilirsiniz. Mide sindirim siteminize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Özdeğinizin arttığı finans kaynaklarınızın çoğaldığı bir dönemdesiniz. Bacaklar ve ayak sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Duygusal ve fiziksel dağınıklığını toplamak için güzel bir dönem.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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