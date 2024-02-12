Astrolog Gamze'den 12 Şubat 2024 - 18 Şubat 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Beklenmeyeni bekle zamanları, değişimlere direnmeden hayatın akışına güvenmek gerektiren bir dönem, akışta kalın ve hayatın da sizin için planları olduğunu unutmayın.

Şimdi gelelim Kova Yeni ayının burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Yenilikçi fikirlerin sosyal çevre ve arkadaş ortamlarında ön plana çıkacak, kolektif hedefler için çalışmak ve bireysel yeteneklerini topluluk yararına kullanmak önem kazanacak. Özgürlük arayışın, yeni başlangıçlar yapmak konusunda seni motive edebilir. Takım çalışması, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştırabilir. Bu yeniayda, daha büyük bir topluluğun parçası olduğunu derinden hissedeceksin. Kariyerinde veya kişisel projelerinde sıra dışı ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemenin tam zamanı. Kova'nın hümanist ve ilerici enerjisi, senin de içindeki yenilikçi ruhu uyandıracak. Kendi içindeki değişim arzusunu keşfet ve bu enerjiyi yaşamının her alanında uygulamaya geçmenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Hayallerinizi gerçekleştirmek için motivasyonunuzun yüksek olduğu bir hafta. Kariyer ve toplumsal statü konularında yeni başlangıçlar yapma fırsatı yakalayabilirsin. Gökyüzü sizi destekleyecek, ancak beklenmedik olaylara karşı da biraz esneklik göstermek önemli. Katı kurallarınızı ve inadınızı bir alanda esnetmeniz gerekebilir. Yaşam tarzınızdaki değişim kariyerinize yansıyabilir, ani çıkışlara dikkat etmeniz gerebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Gitmek istediğiniz yerler, yapmak istediğiniz işler, eğitim ve araç gereç alışverişleriyle ilgilenebilirsiniz. Bunlarla ilgili resmi işlemlerinizi tamamlarken, planlarınızı uygulamaya koyarken aklınıza farklı fikirler de gelebilir. Bunları not alın. Hiçbir şey tesadüf değildir evrenin mesajlarını takip edin. Kariyeriniz için yeni bir oluşum yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Yatırım fırsatları getirebilir. Ancak borç alacak ilişkilerine dikkat etmelisiniz. Bu ara borç vermeyin almamanızı tavsiye ederim. Eğer davalarınız varsa, bu dönemde sürpriz sonuçlar yaşayabilirsiniz. Tansiyonunuza dikkat etmelisiniz. Partner ile uzun bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Her türlü ikili ilişkinizde dikkat etmenizi uzlaşmayı tercih etmeniz gelecek için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yeni bir ilişkiye başlayabilir başta çekişmeli olsa da sonradan anlaşacağınız. Devam eden ilişkilerde geleceğe doğru adımlar atılabilir. Beklenmedik iş teklifleri alabilirsiniz. Kadın hastalıklarına dikkat edelim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Günlük rutinleriniz değişmeye başlıyor kendiniz için bir şeyler yapma zamanı spor, hobi, beslenme düzeni. Borsada ya da şans oyunlarında bu hafta şanslı bir dönem ama büyük riskler almamanızı tavsiye ederim. Devam eden ilişkinizde güzel ve geleceğe yönelik kararlar kapıda.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aşk hayatınız canlanıyor. Bebek düşünüyorsanız yeni aydan desteklisiniz. Para kaybı yaşayabilirsiniz riskli hareketlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Beklenmedik bir hediye alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Estetik dokunuşlar için güzel bir dönem. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Taşınma veya evde değişiklik yapma gibi adımlar gündeme gelebilir. Ayrıca aile içinde bazı konuları çözme fırsatınız olabilir. Uranüs’ün etkisiyle beklenmedik krizler yaşanabileceğini bilerek sakin kalmaya çalışmalısınız. Mantığınızla karar vermeniz gereken bir hafta olacak. Kendinizden büyük biriyle tanışma ve ilişkiye başlama kararı alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat kırılma burkulmalara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Gündelik yoğunluğunuz artabilir ve beklenmedik olaylar yaşanabilir. Bu nedenle biraz ara vererek, modalar vererek devam etmekte fayda var. Beklenmedik olaylara karşı biraz daha esnek olmanız gerekebilir. Bu hafta soğuk algınlıklarına dikkat etmelisiniz. İlişkinizde daha çok sorumluluk almak sizi yorabilir, bekarsınız etrafınızdaki kişilerin ilgisini yanlış anlama potansiyeliniz çok yüksek.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yeni ayın etkisi maddi manevi olarak kendini güvende hissetme yolunda önemli adımlar atmanı sağlayacak. Finansal bağımsızlık ve kişisel değerlerin üzerine kurulu bir yaşam, uzun vadeli mutluluk ve başarı getirir. Maddi kaynaklarını daha bilinçli kullanma ve kendine yatırım yapmak size iyi gelecek, ilişkiniz için geleceğe doğru adımlar atılabilir. İlişkiniz yoksa beklenmedik bir aşk kapıda.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bu dönemde, kendinizi ifade etme biçiminiz değişebilir. Kendinizi yeniden keşfedeceğiniz eşsiz bir dönemdesiniz. Bireysel projelerine, istek ve arzularına odaklanın. Yeniay ailenizin desteği yanınızda görücü usulü biriyle tanışmanız ve evlenmeye karar vermeniz ihtimali çok yüksek.

Balık ve Yükselen Balıklar: Yeniay, bilinçaltının derinliklerine inme ve iç huzuru bulma arayışını tetikleyebilir. Geçmişteki korku ve endişeleri bırakıp, ruhsal olarak yenilenmeye hazırsınız. Kova'nın özgürlükçü ve yenilikçi enerjisi, seni geleneksel olmayan ruhsal uygulamalar, meditasyon yöntemleri, ruhsal şifa teknikleriyle buluşturabilir. Bu dönem, iç sesini dinleme ve iç huzurunu merkeze alma zamanı. Gizli kalmış duygular ve düşünceler yüzeye çıkabilir, bu seni başta sarsabilir ama ruhsal yaraları sarmak için güzel bir dönem. İş ile ilgili değişiklikler kapıda.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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