Astrolog Gamze'den 1 Nisan2024 - 7 Nisan 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: Haftaya kendini adadığınız bir konuda haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Egonuzun sesini dinlerseniz çok fazla yaralanırsınız. Sağlam bir anlaşma yapacağınızı unutmayın bu sizin yeniden doğuşunuz olacak. Kendiniz ile savaşı bırakın. Ailenizde bir erilin sağlık sorunu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Düşünme şeklinizden kendinizi depresyon da hissedebilirsiniz geçici bir durum olduğunu söylemek isterim. Bu dönemde maneviyatınıza güvenin.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Uğruna mücadele ettiğiniz ne var ise karşılığın en sağlam şekilde alacaksınız. Bu hafta kafanızda olmaz dediğiniz bir konu için anlaşma ve ya imza atabilirsiniz. Ani para kazancınız yada ani evlilik teklifi sizi mutlu edecek. Kardeş yada yakın çevrenizden birinin trafik kazası yada bir hastalığı sizi üzecek. Kariyerinizdeki gelişmeler sizi iyileştirirken, Ölüm ve ölüm ötesi konulara olan merakınız artıyor. Konusu ile gerçekten tavsiye edilen biri ile çalışmanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: İşinizde işinizin uzmanı olduğunuz görünür hale gelmeye başlıyor yeni iş birliktelikleri ve yeni sorumluluklara hazır mısınız? Sosyal çevrenizde ve arkadaş çevrenizde sizin bilgi ve tecrübeniz bir çok kişiye ilham olacak. Yasal süreçleriniz var ise anlaşma yoluna gide bilinir. Finansal konularda çocuklarınızın ihtiyaçları için harcamalarınız artabilir. Finansal anlamda risk almayın lütfen piyasalar yeterince riskli olduğunu hatırlatmak isterim. Planını yaptığınız toprak ile ilgili bir yatırım hedefiniz var ise bunu çok dile dökmeden yapmanın tam zamanı.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İkili ilişkilerinizde zorlanacağınız bir hafta. Tatlı diliniz ve sevecenliğiniz ile bunun üstesinden gelebilirsiniz. Bir sözleşme imzalayabilir ve hayatınız değişebilir. Kimliğiniz şifalanıyor üstlerinizden takdir görüyorsunuz. Medya, yazı, hak hukuk konularında hak edişlerinizi alıyorsunuz. Madenlere yatırım yaptıysanız güzel kazanlarınız olacak. Finansal anlamda parayı kullanma şekliniz değişiyor.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Büyük iş anlaşmaları yapabilir eğer öğrenci iseniz sınavlarda başarı kazanacağınız bir hafta olacak. Yurt dışı ile ilgili bir gelişme istediniz gibi sonuçlanmasa da size beklenmedik kapıların açıldığını bilmelisiniz. Yakın çevrenizden büyük destek alıyorsunuz. Beklenmedik bir kazançlar kapınızda her ne yaşıyorsanız, sizi sevenlerin yanınızda olduğunu unutmayın sadece yanınızda olmalarını istemenizi tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Birlikte oluğunuz kişi ile daha sağlam resmiyete gidecek bir adım atabilirsiniz bunu önce içselleştirmeniz gerekecek belki de düşünme zamanı gelmiştir. Gökyüzü sizi destekliyor. Stres midenizde ve bağırsaklarınıza baskı yapabilir, derin ve detayı düşüncelerinizi akışa bırakın. Çocuğunuzun yurt dışı ile ilgili bir hayali var ise gerçekleşiyor şimdiden para biriktirmenizi tavsiye ederim. Bu hafta agresif başlayabilirsiniz ama parasal kazançlarınızın arttığını görmek sizi mutlu edecektir. Yine çok çalışacağınız bir hafta sizi bekliyor ilişki ve ortalıklarda önünüzü göremediğiniz bir dönem olacak kalbinizin fısıltılarına kulak verin bedeninizin ve ruhunuzun dinlemesi gerek kendinize zaman ayırmanızı rica ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Ortaklıklar da yara aldığınız ve öfkelendiğiniz bir dönem beklediğiniz para gelmemiş ve ödemeniz gereken ekstra masraflar çıkmış, dil yarası almış olabilirsiniz. Siz dengeyi bulmaya çalıştıkça bir yerler bozuluyor olabilir az kaldı bitecek. İsteğiniz para gelecek bir şey satmak zorunda kalabilirsiniz ayın 12 sinden sonra satış olacak bir tık sakin olun ve zamanın akışına güvenin. Önceliğiniz aileniz bir eril enerji ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dönemi size kendiniz ve aileniz ile ilgilenmeniz gereken bir zaman olarak düşünün. Kendinize adil olmanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: Eşiniz ile çocuklar hakkında bir konuda uzlaşma sağlayacaksınız. Eğer çocuk yok ise çocuk konusu gündeme gelecek eğer bekar bir Akrepseniz ilişkinizin resmiyet kazanacağı konuşmalar yapabilirsiniz. İşiniz ile ilgili strateji yapma zamanı. Hobilerinize yönelebilirsiniz. Günlük hayatınız da planlama yapmanız gerek her şeyi tek başınıza üstlenmek zorunda değilsiniz, sağlığınıza önem vermelisiniz. Duygusal para harcamalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Aşk hayatınızla ilgili yara almış olabilirsiniz Jüpiter’in de aynı derecede olması konunun büyüdüğünü gösteriyor. Günlük hayatınızda yapacağınız değişiklikler size iyi gelecektir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Kardeş yada yakın çevrenizdeki gelişmeler canınızı sıkabilir. Bu dönemde kendinizi mutlu edecek bir aktivite ile değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu duyguların içinde kalırsanız sağlığınız için para harcamak zorunda kalacağınızı hatırlatmak isterim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yeni bir işe başlamak için güzel bir hafta. Finansal dengelerinize dikkat etmelisiniz. Eğer bir yönetici iseniz kişiler arası adaleti de sağlamalısınız. İş yerinizde ki huzursuzluk sizin kimliğinize zarar veriyor. Ailede bir kadının yada annenin sağlık sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Şans oyunlarında şansınız açık. Gitmek istediğiniz bir seyahat de erteleme olabilir. Trafikte dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Çalışan bir Kova iseniz iş yerinizdeki bazı eğişimler canınız sıkılsa da kariyeriniz hakkında yeni bir karar almanıza neden olacak. Çalışmıyorsanız yeni bir işe girebilirsiniz. Aile izinde çocuğunuz ile ilgili bir konuda vereceğiniz bir karar var ise onunda fikrini almalısınız. Bu hafta sizin için iletişim çok önemli negatife kolay düşebilir başkasının etkisinde kalabilirsiniz bu da sizi sinirli yapabilir, sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin.

Balık ve Yükselen Balıklar: Kariyeriniz ile ilgili ani duygusal çıkışlar yapabilirsiniz. İşinizi değiştirmek isteyebilir ve birkaç görüşme yapabilirsiniz. Aileden bir eril enerjinin sağlık sorunu tekrarlayabilir ve sizin ilgilenmeniz gerekebilir. Bu hafta arkadaşlarınızın sizi çok destekleyeceği bir hafta olacak. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz içinizdeki yetenekleri hayata geçirmenin tam zamanı değiştirin enerjinizi bahar geliyor, haftanın eş zamanlılıklarını yakalayın istediğiniz mesajlar size gelecek.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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