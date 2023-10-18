Adana'nın en iyi 10 kebapçısı! Adana'daki en iyi kebapçılar hangileri? Adana kebabı, diğer kebaplardan farklı kılan en önemli özelliği, kullanılan etidir. Peki ama Adana'ya yolu düşenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken kebapçıları hangileridir? Adana'nın en meşhur 10 kebapçıları kimdir? İşte Adana'nın en ünlü 10 kebapçısı...

Adana, kebap denince akla gelen şehirlerin başında gelir. Buraya yolunuz düşerse, sadece acılı Adana kebabı değil, çeşit çeşit kebapları bulabileceğiniz pek çok özel ve popüler mekanlar mevcut. İşte Adana'nın 10 meşhur kebapçısı.

Adana'nın en iyi ilk 10 kebapçısı

Adana'da birçok ünlü ve meşhur kebapçı bulunmaktadır. İşte Adana'da meşhur kebapçılardan bazıları:

Kazancılar Kebap

1908'den beri özenle, en kaliteli hizmeti sunan Kazancılar Kebap, 100 yılı aşkın deneyimi ile hizmet etmektedir.Adana'nın tarih kokan sokaklarında Adana Kebap'ının eşsiz lezzetini müşterilerine sunuyor

Adres: Sarıyakup, 23002. Sk. No:45/A, 01020 Seyhan/Adana

Kebapçı Ufuk’un Yeri

Adana'nın merkezinden biraz uzakta bulunan Ufuk'un Yeri, kebaplarını özenle elde kıydıkları kıymalardan hazırlıyor. Yoğun dönemlerde, metre kebap ya da kiloyla kebap pişirme seçeneği de sunuyorlar. Masa düzenlemeleri önceden hazırlanan muhteşem mezeler ve salatalarla dolu şehrin en iyi kebapçılarından biri.

Adres: Akdeniz Mh. Karataş Blv. No:01290 Adana/Türkiye

Bolkepçe

Bolkepçe, sunumu değil lezzeti ön plana çıkaran usta kebapçılardan biri. Başlangıç olarak sunduğu lahmacunlar ve mezeler, muhteşem kebaplar, tavuklar ve bol porsiyonlu yağlı lavaşlar, kebap keyfinizi doruklara çıkartacak.

Adres: Güzelevler Mh. Şht. Jnd. Er Gökhan Yılmaz Cd. Keresteciler Sitesi, Yüreğir / Adana

Birbiçer Kebap Salonu

Adana kebap konusunda oldukça iddialı olan bu mekan, kebapları ve inci gibi dizilmiş ciğerleri ile öne çıkıyor. Şişten çekip çekip afiyetle yiyeceğiniz bu lezzetleriyle unutulmaz bir lezzet sunuyor.

Adres: Meydan Mh. Bakımyurdu Cd. No:63/A, 01070 Adana

Kaburgacı Yaşar

Kaburgacı Yaşar, Adana kebapçıları arasında salaş bir atmosferde, enfes yemekleriyle öne çıkan bir mekandır. Bakır ayran kapları ve sadece lezzetlere odaklanılmış mezeleri adana kebabıyla doruklarda bırakan bir lezzet sunuyor gelen misafirlerine

Adres: Yavuzlar Mh. 4070sk no:27 Aksantaş Toki İş Merkezi, 01220 Yüreğir/Adana

Elem Resturant

1979 yılında, Adana Karataş Yolu üzerinde bulunan minik mekan Elem, efsanevi kebaplarıyla şehrin dışından ve hatta farklı şehirlerden gelen insanları bile kendine çekiyor.

Adres:Karataş Yolu Üzeri 6 Km. Havutlu Girişi, Yüreğir Adana, 01375

Yeşil Kapı

Bu mekan, kebabıyla doyumsuz ve nefis bir lezzet sunan nadir yerlerdendi. Zaman içinde biraz değişse de asıl tadı ve şalaşlı havası her zaman korundu.

Adres:Reşat Bey Mahallesi, Ordu Caddesi, Adana

Kebapçı Mesut

1921 yılında kurulan Kebapçı Mesut, o günden bu güne kaliteli ve lezzetli kebaplarını gelen misafirlerine sunuyor. Çalışanları tarafından "Kebabın imparatoru" olarak anılan Mesut, kebaplarını eski usül yaptığını belirtiyor.

Adres: Kocavezir mahallesi, Karacaoğlan caddesi 23. Sok. No:4 Kuruköprü, Seyhan

Kling Usta

Adana'nın gözde kebapçıları arasında yer alan Kling Kebap, salaş ve küçük bir mekan olmasına rağmen, en çok tercih edilen kebapçılarından biridir. 5 Ocak Stadyumu'nun hemen karşısında konumlanan bu mekanda, sadece kebap çeşitleri değil, aynı zamanda ciğer, şiş ve harika mezeler de sunuluyor.

Adres: Reşatbey Mh. Gazipaşa Blv. Vali Yolu Cd. 63014. Sk Kapalı Spor Salonu Karşısı, 01120 Adana

İştah Kebap

Adana Çarşı’nın tam orta yerindeki kebap dükkanıyla şehre yeni gelenlerin lezzet duraklarından biridir İştah Kebap.

Adres: Yağ Camii Halk Bankası Yanı, Seyhan/Adana