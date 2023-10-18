Adana'nın En Güzel 8 Yaylası hangisi? En çok tercih edilen Adana yaylaları ve rakımları

Adana'nın En Güzel 8 Yaylası hangisi? En çok tercih edilen Adana yaylaları ve rakımlarını sizler için haberimizde hazırladık işte detayları...

Adana'nın en güzel yaylaları hangileridir? Adana'da yayla turizmi nasıl gelişmiştir? Armutoğlu Yaylası nasıl bir yerdir? Adana yaylalarında ne gibi aktiviteler yapılabilir? Asar yaylası Adana'nın neresinde bulunur? Aladağ Meydan Yaylası trekking için uygun mudur? Pozantı ve Kozan'da hangi yaylalar ziyaret edilebilir? Adana’nın doğal güzellikleri arasından Toros dağları yaylaları listesi:

Adana yaylaları: Adana'nın En Güzel 8 Yaylası

Özellikle Adana'nın en güzel yaylaları, doğanın tüm görkemini sergilemektedir. Peki Adana'nın en güzel yaylaları hangileridir? Adana'da yayla turizmi nasıl gelişmiştir?

Aladağ Meydan Yaylası, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Burada yeşilin her tonunu görebilir, temiz havanın tadını çıkarabilir ve dinlendirici bir atmosferde huzur bulabilirsiniz.

Armutoğlu Yaylası da görülmeye değer bir diğer yerdir. Doğal güzelliğiyle büyülüyor ve ziyaretçilerine dinginlik dolu anlar yaşatıyor. Burada yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir veya sadece doğanın tadını çıkarmak için zaman geçirebilirsiniz.

Kürebeli Yaylası ise gür ormanları ve serin sularıyla ünlüdür. Bu yaylaya tırmanarak kendinizi tamamen doğaya bırakabilirsiniz. Kuş seslerini dinleyebilir, yemyeşil alanlarda keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Asar Yaylası da Adana'nın en güzel yaylalarından biridir. Coşkulu şelaleleriyle ünlü olan bu yayla, size eşsiz manzaralar sunar ve fotoğraf tutkunları için harika kareler yakalama fırsatı sağlar.

Fındıklı Köyü Yaylası, sakin ve huzurlu atmosferiyle bilinir. Burada doğanın içinde kendinizi kaybedebilir, rengarenk çiçeklerle dolu tepelerde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Horzum Yaylası ise nefes kesen manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler. Dağların eteklerinde yer alan bu yayla, size muhteşem manzaralar sunar.

1.Aladağ Meydan Yaylası | Adana Aladağ

Adana'nın en güzel yaylalarından biri olan Aladağ Meydan Yaylası, doğal güzellikleri ve serin havasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Adana'nın sıcak ikliminden kaçmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir destinasyon olan Aladağ Meydan Yaylası, muhteşem manzaralarıyla göz kamaştırıyor.

Aladağ Meydan Yaylası'nın konumu oldukça merkezi olduğu için kolaylıkla ulaşılabilir. Adana şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya, araçla veya toplu taşıma kullanarak rahatlıkla gidebilirsiniz.

Yolculuğunuz boyunca etkileyici doğa manzaralarının keyfini çıkaracak ve temiz havanın tadını doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca, yaylada piknik alanları ve dinlenme tesisleri de bulunmaktadır, bu da ziyaretçilere rahat bir konfor sağlar.

Aladağ Meydan Yaylası aynı zamanda doğa sporlarına ilgi duyanlar için de harika bir seçenek sunuyor. Yürüyüş yapabilir, trekking rotalarında keşifler yapabilir veya dağ bisikletiyle heyecan dolu anlar yaşayabilirsiniz.

2.Armutoğlu Yaylası | Adana Pozantı

Armutoğlu Yaylası, Adana ili Pozantı ilçesine olan yaklaşık 13 km uzaklığı ile dikkat çekmektedir. Bu yayla, yaz aylarında serin havası ve bol oksijen kaynağıyla bölge halkının gözde mekanlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca, Armutoğlu Yaylasının büyük bir kısmı ormanlık alandan oluşmaktadır. Bu özellikleriyle hem doğa severler için harika bir destinasyon hem de sağlık açısından önemli faydalar sunan bir yer olarak öne çıkmaktadır.

Adana'daki yaylalar, özellikle yaz aylarında insanların vazgeçilmez bir mekanı haline gelmiştir. Yükseklikleri 600 metreden sonra başlayan bu yaylalar, serin iklimleri ve iğne yapraklı ağaçlarla kaplı ormanları sayesinde bol oksijenli bir atmosfer sunmaktadır. Ayrıca, görsel açıdan da oldukça zengindirler. Bu nedenle, bölge halkı için yaşamın vazgeçilmez bir parçasını oluştururlar.

Sarımsak Dağı eteklerinde konumlanan bu yayla tamamen doğal ve el değmemiş bir güzelliğe sahiptir. Sedir, köknar, ardıç ağaçları ve çeşitli türlerdeki kır çiçekleriyle iç içedir. Bu nedenle, yaban hayatı açısından da büyük bir zenginliğe sahiptir. Yaylaya adım attığınız anda, tamamen bakir ve doğal bir ortama gireceksiniz.

Doğanın muhteşem güzelliklerini keşfetmek isteyenler için buz gibi akan pınarların yanında çadır kurarak kamp yapabileceğiniz bir yayla olan bu yer, aynı zamanda çevredeki yaban hayatını da inceleyip görüntülemek isteyenlere de hitap ediyor. Doğa severlerin tercihi olmaktan şüphe yok.

Armutoğlu Yaylası Nerede? Armutoğlu Yaylası'na Nasıl Gidilir?

Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru ilerleyerek, (Sarımsak Dağı) yönüne dönün ve 13 kilometre boyunca büyüleyici çam ve köknar ormanları içinden geçin.

Yaylada konaklama imkanı sunan yapılar olmasa da, kamp yapmak için mükemmel bölgeler bulunmaktadır. Bu muhteşem yer gerçekten keşfedilmeye değer! Doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

3.Kürebeli Yaylası | Tufanbeyli

Adana'nın en güzel yaylalarından biri olan Kürebeli Yaylası, doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Tufanbeyli ilçesinde bulunan bu yayla, şehir hayatından uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır.

Kürebeli Yaylası, Adana'nın doğusunda yer alır ve ulaşım oldukça kolaydır. Öncelikle Adana'ya ulaştıktan sonra Tufanbeyli ilçesine gitmek için otobüs veya özel araç kullanabilirsiniz. Tufanbeyli'ye vardığınızda ise yaylaya ulaşmak için yerel minibüsler veya taksi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Yaylanın kendine özgü bir atmosferi vardır. Doğal güzellikleriyle ünlü olan Kürebeli Yaylası, yeşil tepeleri, berrak akarsuları ve temiz havasıyla ziyaretçilerine rahatlatıcı bir deneyim sunar. Burada yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir veya sadece manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Kürebeli Yaylası aynı zamanda yöresel lezzetleriyle de ünlüdür. Zengin flora ve fauna sayesinde burada yetişen taze ürünlerle hazırlanan yöresel yemekleri tatma fırsatı bulabilirsiniz. Özellikle yayla çayı ve organik ürünler burada denemeniz gereken lezzetler arasındadır.

4. Asar Yaylası | Adana Pozantı

Asar Yaylası, Pozantı ilçesine 14 km mesafededir ve bulunduğu bölge yaz aylarında serin havası ve bol oksijen kaynağıyla yerli halkın sıkça uğradığı bir mekandır. Yayla, çoğunlukla ormanlık alanlara sahiptir. Bu doğal güzellikler sayesinde Asar Yaylası, nefes kesici bir atmosfere sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Yöredeki yayla evleri, bölgenin mimarisine uyumlu bir şekilde ahşap ve taş malzemelerden yapılmıştır. Bu evler çam, köknar ve sedir ağaçlarıyla çevrili olup meyve bahçeleriyle de süslenmiştir. Bu güzel doğal ortamda kamp kurabilir ve piknik yapabilirsiniz.

Yaz aylarında Adana'da 600 metre yükseklikte bulunan yaylalar, sadece serinliğiyle değil, aynı zamanda iğne yapraklı ormanlarıyla da zengin bir oksijen kaynağı sunarak gözler için şölen niteliğinde bir atmosfer oluşturur. Bu nedenle, bu bölgeler yerel halk için vazgeçilmez bir yaşam alanı haline gelir.

Yörenin yayla mimarisine uygun olarak inşa edilen ahşap ve taştan yapılmış evler, çam, köknar ve sedir ağaçlarıyla çevrili ve meyve bahçeleri içerisinde yer alır. Yaylada elektrik hizmeti bulunmakta olup, isteyenler Pozantı ilçesinden minibüsle kolaylıkla ulaşabilir ve kamp kurarak huzurlu bir piknik yapabilirler.

Asar Yaylası Nerede? Asar Yaylası'na Nasıl Gidilir?

Pozantı-Çamardı karayolunun 14. kilometresinde bulunan bir kavşaktan sola dönüp, 1,5 kilometrelik stabilize yol kullanarak kuzeybatıya doğru ilerleyebilirsiniz. Eğer çevreyi keşfetmek ve güzel bir tatil yapmak isterseniz, yanınızda malzeme ve yiyeceklerinizi de götürmeyi unutmamanız gerekmektedir.

5. Fındıklı Köyü Yaylası | Adana Pozantı

Fındıklı Köyü Yaylası, Adana ili Pozantı ilçesine yaklaşık 10 km mesafede bulunmaktadır. Bu güzel yayla, yaz aylarında serin bir ortam sunması ve bol miktarda oksijen sağlaması nedeniyle bölge halkının vazgeçilmez duraklarından biri haline gelmiştir. Siz de bu muhteşem doğa ile dolu yaylada dinlenmek ve tazelik dolu anlar yaşamak için mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Kamp kurup piknik yapabileceğiniz yaylada sizi bekleyen kır kahveleri, bakkal ve sağlık ocağı gibi hizmetler bulunmaktadır. Burada zaman geçirmek için mükemmel bir seçenek!

Yayla köyü, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla çevrili bir şekilde konumlanmıştır. Altyapısı büyük ölçüde tamamlanan yaylada, halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Ayrıca köyde kır lokantaları, sıcak kahve keyfi yapabileceğiniz mekanlar ve ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bakkallar da mevcuttur.

Fındıklı Köyü Yaylası Nerede? Yaylaya Nasıl Gidilir?

Pozantı İlçesinden minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Pozantı-Çamardı karayolunun 10. km'sinde yer alan bu muhteşem yayla Adana’nın en popüler yaylalarından birisidir.

6.Horzum Yaylası | Adana Kozan

Adana'nın en güzel yaylalarından biri olan Horzum Yaylası, doğal güzellikleri ve serin havasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan bu yayla, şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Horzum Yaylası, doğa severler ve piknik tutkunları için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yemyeşil ormanları, berrak su kaynakları ve muhteşem manzarası ile huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Ayrıca yaylada bulunan piknik alanları ve dinlenme tesisleri sayesinde ziyaretçiler rahatlıkla vakit geçirebilirler.

Yaylaya ulaşım oldukça kolaydır. Adana merkezden Kozan istikametine giden minibüs veya otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Kozan'dan ise taksi veya özel araçlarla Horzum Yaylası'na gitmek mümkündür.

Horzum Yaylası, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bu yayla, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için de harika kareler sunar.

Adana'nın en güzel yaylalarından olan Horzum Yaylası'nın eşsiz doğasını keşfetmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen herkesi bekliyoruz. Unutulmaz bir doğa deneyimi için Horzum Yaylası'nı ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

7.Akçatekir Yaylası | Adana Pozantı

Akçatekir Yaylası, Adana-Ankara E5 karayolunun 107. kilometresinde, yolun her iki tarafında yayılmış geniş bir alanda yer almaktadır. Bu yayla, Pozantı ilçesine sadece 7 km mesafededir. Yaz aylarında serin havası ve zengin oksijen kaynağıyla bölge halkının en popüler uğrak noktalarından biridir. Tatilciler için mükemmel bir kaçış noktası sağlar ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakır.

Yaylanın kuzey ve güneyinde, yaylaya 2 km mesafede bulunan Osmanlı tabyaları ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Yaban Keçileri Üretme İstasyonu, yaylanın diğer kültürel değerleridir. Bu tarihi yapılar ve üretim istasyonu, yaylanın zengin mirasını korumak ve izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmak için önemlidir.

Akçatekir beldesinin bir mahallesi olan Bürücek Yaylası, Akça Köy ve Tekir Yaylası'nın birleşmesiyle oluşmuştur. Bu yaylada, çam, ardıç ve meyve bahçeleri arasında yer alan yapılar yayla mimarisine uygun olarak inşa edilmiştir. Ayrıca farklı mimari tarzlara sahip örnekleri de görmek mümkündür. Böylece ziyaretçiler hem geleneksel hem de farklı tasarımlarla karşılaşarak keyifli bir deneyim yaşarlar.

1 Eylül tarihinde, heyecan verici bir etkinlik olan Akçatekir Yaylası Geleneksel Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir. Bu şenlikler, gelenek ve kültürümüzü yaşatmak adına önemli bir role sahiptir ve her yıl daha da büyümekte ve gelişmektedir.

Yaz aylarında serinlemek amacıyla yaylaya giden insanlar, kendilerine bir şehir kurarak dağların arasına yerleşmişlerdir. Bu yaylada ihtiyaçlarınızı karşılamak için manav, bakkal gibi olanaklar mevcuttur. Yani hem doğanın tadını çıkarabilir hem de temel ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Adana Akçatekir Yaylası'na Nasıl Gidilir?

Akçatekir yaylasına yolculuk etmek isteyenler için harika bir seçenek, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı tren yoluyla ulaşmaktır. Bu yöntemle hem hızlı ve uygun fiyatlı bir ulaşım sağlanabilir hem de güzel manzaralar eşliğinde keyifli bir yolculuk deneyimi yaşanabilir. Akçatekir yaylasının doğal güzelliklerini keşfetmek için trenden iner inmez nefes kesici manzaralar sizi karşılayacak.

Adana-Ankara E-90 otoyolunda 90. kilometrede bulunan Pozantı ilçesine sadece 17 km uzaklıkta yer alan yayla, yolun her iki tarafında geniş bir alana yayılmıştır. Şehirlerarası otobüsler ve Adana ile Tarsus'tan yaylaya yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler sayesinde yaz-kış günün her saatinde rahatlıkla ulaşılabilir. Doğal güzellikleriyle ünlü bu bölge sizlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yayla etrafında kamp yapmanın yanı sıra, Pozantı ilçesindeki turistik tesislerde konaklamak da mümkündür. Turistik tesisler hem konforlu hem de keyifli bir konaklama deneyimi sunarak tatilinizi daha da unutulmaz hale getirebilir.

8. Belemedik Yaylası | Adana Pozantı

Anbaş köyünden geçen stabilize yol ile Pozantı'ya sadece 10 km uzaklıkta bulunan yayla, doğa severler için ideal bir kaçış noktasıdır. Yörenin taş ve ahşap evlerinde konaklama imkanı sunan bu yaylada, Çakıt çayının kıyısında huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Yaban hayatının zengin olduğu yaylada, yaban keçisi, yabandomuzu ve yırtıcı kuşlar gibi canlıları gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca doğa fotoğrafçılığı yapmayı veya kamp kurarak tatil yapmayı tercih edenler için de uygun bir ortam sunmaktadır.

Yaylada yaşayan halk oldukça misafirperverdir ve sizi evlerine çekinmeden davet edeceklerdir. Misafirperverlikleriyle güzel anılara tanıklık edebilirsiniz.

Belemedik Köyü ise Türkmen-Alevi gelenek ve görenekleriyle öne çıkaran bir yerleşim bölgesidir. Ünlü yemekleri olan keşkek, nohut yahni ve kömbe gibi lezzetleri deneyerek yöresel mutfağın tadını çıkartabilirsiniz.

Köyün iklimi Akdeniz etki alanında olduğundan dolayı ılıman bir iklime sahiptir. Bu da size rahat bir seyahat deneyimi sunar.Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Son yıllarda modern tarım teknikleriyle yetiştirilen meyve bahçeleri de köyde giderek artmaktadır. Şeftali, nektarin, erik, kiraz ve elma gibi birçok meyvenin yetiştiği bu bahçeleri gezebilir ve taze ürünlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Belemedik Yaylası Nerede?

Bu yaylaya ulaşmak için hem karayolu hem de demiryolu seçenekleri bulunmaktadır. İl merkezine olan mesafe karayoluyla 110 kilometre, demiryoluyla ise 77 kilometredir. Ayrıca Pozantı'ya olan uzaklık da sadece 9 kilometredir. Yolculuk için stabilize bir yola sahip olan Anbaş köyünden geçebilir veya treni tercih edebilirsiniz. Her iki seçenek de size kolay ve hızlı bir şekilde yaylaya ulaşmanızı sağlayacaktır.

Kamp dışında konaklama için Pozantı, tercih edebileceğiniz bir seçenektir. Ancak Belemedik yaylasında konaklamayı düşünüyorsanız, ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekecek. Çünkü bölgede genel ihtiyaçları karşılayabileceğiniz bir yer bulunmamaktadır.

Adana’daki Diğer Yaylalar

Aladağ Ağcakise Yaylası

Aladağ Başpınar Bıcı Yaylası

Aladağ Kosurga Yaylası

Tufanbeyli Obruk Yaylası

Feke İnderesi Köyü Yaylası

Karaisalı Kızıldağ Yaylası

Kozan Çulluuşağı Yaylaları

Saimbeyli Çatak Yaylası

Kozan Göller Yaylası

Eskikonacık yaylası

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