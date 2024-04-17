1 gün izin al, 4 gün 23 Nisan tatili yap!

Bayram tatilini henüz yeni geride bırakmış olsak da Türkiye'nin lider seyahat platformu ENUYGUN’un verileri seyahat severlerin tatile doyamadığını gösteriyor. Önümüzde 23 Nisan tatili var ve resmi tatil salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü izin almayı tercih eden kişiler hafta sonu ile 23 Nisan tatilini birleştirebiliyor.

Enuygun.com'un verileri birçok seyahat severin bu tatili değerlendireceğini gösteriyor. Verilere göre 15 Nisan haftası itibarıyla tatil dönemine denk gelen uçak bileti satışları bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 kat arttı. 23 Nisan tatili için en çok uçak bileti alınan yurt içi destinasyonlar sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara iken yurt dışında ise Kıbrıs, Dubai, Podgoritsa, Bakü, Amsterdam ve Budapeşte oldu.

Siz de 23 Nisan tatilinde seyahat etmek isterseniz işte ENUYGUN'un bahar tatili için birbirinden güzel destinasyon önerileri.

Amasra

ENUYGUN’un listesindeki ilk önerisi Karadeniz’de mavi ve yeşilin birleştiği yerlerden Amasra. 23 Nisan seyahatiniz için beldeyi tercih ederseniz Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi, Ağlayan Ağaç gibi doğa harikalarının yanısıra antik dönemlerden kalma Direkli Kaya, Kuş Kayası yol anıtı gibi kalıntılar sizi etkisi altına alacak.

Amasra Kalesi ve Amasra Feneri’ni görmeden dönmemeniz gereken Amasra tatili sonrasında kendinizi çok güzel yerler keşfetmiş bulacaksınız. Taze balık çeşitlerini tadabileceğiniz Amasra, 30’a yakın farklı malzemenin bir araya geldiği bir salata çeşidine de adını veriyor.

İğneada

ENUYGUN’un Karadeniz’in Batı kıyılarındaki önerisi ise Kırklareli’nin 22 km’lik sahil beldesi: İğneada. Kendi aracınızla veya ENUYGUN24 koduyla 3.000 TL’ye varan indirimle ENUYGUN üzerinden araç kiralayarak İstanbul’dan kolayca ulaşabileceğiniz İğneada’da nadir rastlanan bir doğal oluşum olan longoz ormanlarını keşfedebilirsiniz.

Pek çok kamp alanının bulunduğu İğneada’da Fransız Feneri, Dupnisa Mağarası görülmesi gereken yerlerden. Farklı bir aktivite arıyorsanız Mert Gölü’nde kano kullanmayı da deneyebilirsiniz.

Sapanca

Şehre yakın, sakin ve 7’den 77’ye herkesi mutlu edecek seçenekler sunan Sapanca, 23 Nisan tatili için de ENUYGUN’un önerdiği gözde rotalar arasında yer alıyor. Her mevsim güzellikler sunan, ancak bahar aylarında bir başka güzel olan Sapanca’da güne kuş cıvıltılarıyla başlayabilirsiniz. 5 yıldızlı otellerden, bungalov ve kamp alanlarına kadar pek çok farklı tatil alanı bulunan bu yeşil rotada Sapanca Gölü ve çevresi mutlaka gezmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Maşukiye, Kartepe, Kırkpınar, Rüstempaşa Camii ve Rahime Sultan Camii beldedeyken keşfetmeniz gereken diğer yerler.

23 Nisan tatiliniz için Sapanca’yı seçerseniz alabalık yetiştiren tesislerde keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Kiremitte peynir ve mantar tatmadan Sapanca’dan ayrılmayın.

Ayvalık

Plajları, tarihi, kültürü, mimarisi ve eski sokakları, orijinalliğini koruyan çarşısı ve tüm bunların üzerinde yükseldiği coğrafyası ile büyüleyici bir rota olan Ayvalık’ta tüm tatil severler aradıkları tatil keyfine ulaşabiliyor. Cunda Adası, Ayvalık ve Edremit körfezi manzaralarını doyasıya izleyebileyeceğiniz doğanın en güzel coğrafyalarından birinde bulunmanın hazzını yaşatan bu tatilde, pek çok farklı konaklama seçeneğinden size uygun olanı tercih edebilirsiniz. OTEL2024 koduyla otel rezervasyonunuzu ENUYGUN üzerinden 8.000 TL’ye varan anında indirimle yapabilirsiniz.

Seyahatiniz esnasında Şeytan Sofrası, Aşıklar Tepesi, Kozak Yaylası, Sütüven Şelalesi’nde unutulmaz kareler çekerken Taksiharyis Anıt Müzesi ve Ayvalık Tarihi Evleri gezilerinizde tarihe yolculuk yapabilirsiniz.

Olimpos

Bungalov turizmini ülkemizde başlatan yerleşimlerden Olimpos da doğa ile tarihin iç içe geçtiği ender rotalardan. Beydağları-Olympos Milli Parkı içinde yer alan dünyaca ünlü Olimpos’ta bir yandan antik kent kalıntılarını gezerken ateşi hiç sönmeyen Yanartaş’ı keşfedebilirsiniz. Seyahatiniz esnasında bolca doğa yürüyüşü yaparak huzurlu, sessiz sakin bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz.