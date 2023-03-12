Millet olarak depremlerden yeterince ders çıkaramadığımız artık anlaşıldı.

Bu problemi tek başına iktidarın veya Belediyelerin çözmesini beklemek doğru değil.

Millet olarak bu önemli sorunu çözmek için artık her şeyi Devletten beklememeliyiz.

Bina sahipleri öncelikle üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeliyiz.

T.V. ve gazetelerde uzmanlar İstanbul depreminin yaklaşmakta olduğunu acilen önlemler alınması gerektiği uyarısını yapmaktadırlar.

İlk yapılacak iş bina sahipleri binalarının dayanıklılık testini yapmadırlar.

Dayanıklılık testi deprem riski taşıyan illerde, 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalar başta olmak üzere tüm hasarlı binalara yaptırılmalıdır.

Bunun için iki yol vardır: İlk seçenek Belediye Başkanlıkları veya Üniversitelere başvurmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hızlı Tarama Testi’ni ücretsiz olarak yapmaktadır. HYPERLINK "https://binatespiti.ibb.istanbul/" https://binatespiti.ibb.istanbul/ linkinden başvurulabilir.

Başvurular HYPERLINK "https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/" https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/ linki üzerinden yapılabilir.

İkinci seçenek ise T.Ç.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği mühendislik firmalarına başvurarak ücretli test yaptırmaktır. Bunun için de T.Ç.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İnşaat Mühendisleri Odasına başvurulabilir.

İlk yöntem “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında bu işi yapan yetkili firmalara başvuruda bulunmak. Bu resmi bir işlem olup, eğer bina riskli bulunursa kamu kurumlarınca verilecek sürede binanın boşaltılarak yıkılması, mümkünse bina maliklerinin 4/5’inin çoğunluk kararı ile güçlendirilmesi gerekir.

İkinci yöntemde ise bina sahiplerinin gayrı resmi binalarının durumunu öğrenmek için tespit yaptırmalarıdır.

Bunun için yöneticinin veya kat maliklerinden birinin başvurusu ile bu test yaptırılabilir.

Ücretli test yaptırabilmek için kat malikleri kurulunun toplanıp katılanların salt çoğunluğu ile test yaptırılmasına ve maliyetinin kat malikleri tarafından hisseleri oranında karşılanmasına karar verilmesi gerekir. Kat maliklerinin karşı çıkması halinde yapılmasını isteyenler karara şerh koymak şartıyla Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak bu kararı aldırabilirler.

Binaların güçlendirilebilmesi için; Mahkemece yapılan bilirkişi inceleme ile Üniversitelerin, uzman firmaların veya Belediye yetkililerinin verdikleri raporlar sonucu ortaya çıkması halinde artık binaların güçlendirilmesi zorunlu olur. Tek malik dahi talep etse güçlendirme yapılır.

Binanın güçlendirilmesine ihtiyaç olduğu tespit edildiği halde karar alınmıyorsa, toplantıya katılan malik bu karara muhalefet şerhi koyarak, bir aylık sürede sulh hukuk mahkemesine başvurarak, aksi yöndeki kararın iptali ve binada güçlendirme yapılmasına, maliyetin maliklerden tahsiline karar verilmesini talep edebilir.

Mahkeme mevcut raporları yeterli bulmuyorsa, kendi yaptıracağı keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu alınacak rapor sonucu mahkeme kararını verir. >Eğer güçlendirmeye karar verilir, yönetici bu karara uymazsa, davacılar tarafından icra marifeti ile teknik destek alarak yaptırılmasına ve maliyetin arsa nispeti oranında gerektikçe maliklerden tahsil ine karar verilir.

Sitelerdeki sosyal tesisler, havuz, otopark gibi ortak alanlar için ayrıca kat malikleri kararı gerekir. Bunun da güçlendirilme giderlerine kat malikleri hisseleri oranında katılır.

Uluslar arası en mükemmel yasa ve yönetmeliklerini de getirseniz, kurallara uymayanlara en ağır cezaları da verseniz, bunları uygulayacak olan insandır.

İnsan,… insan,… insan,… eğitim…, eğitim…, eğitim…

Yani iş kurallarda değil, o kuralların gerektiği şekilde uygulayacak olan insanlardır.

“Liyakat bu işin neresinde olmalıdır?” derseniz… Tam merkezinde olmalıdır ve sorumlu olmalıdır.

Afet neticesinde sadece sorumlu birkaç kişiyi tutuklayıp, cezalandırmak çözüm olmamalı, kamu yöneticilerimiz de bu işten sorumlu olmalı ve onlar için de cezai müeyyide uygulanmalıdır.

Ülkemizde yakında seçime gidilecektir. Ülkemizin önemli seçimlerinden başında gelen tabii afetler ve hayat pahallığı konularında eğitimi esas alan çözüm projelerinde programlarında yer vermelidirler. Buna önem veren ve gerçekçi projeler üreten, siyasi partiler Milletimizin güvenine mazhar olacaklardır.

Teknik yöneticilerimiz bu işe kafa yormakta, hataları asgariye indirebilmek için çalışmaktadırlar. Onların çalışmalarının bu işe yetmediği anlaşılmıştır.

Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğu sadece vaka meydana geldiğinde değil, normal zamanlarda da yerine getirmeliyiz.

Bina sahipleri bugünde yola koyulmalıdır.

Yorumlarda geç kalınmış olabilirler. Normal zamanlarda gereği yapılırsa vaka meydana geldiğinde mucizeler yaratmaya gerek kalmaz.

Devletimizi yönetenleri suçlayarak çözüm bulunamaz. Salgın ve tabii afetlerle maddi-manevi büyük zararlara uğradık.

Gün her zamankinden daha fazla birlik olma zamanıdır. Bu millet birlik halinde geçmişte çok büyük zorlukları aşmıştır.

Dünü ders çıkararak unutmaya çalışalım.

Yarınlardan korkmayalım.

Ve zaman kaybetmeden bugünleri değerlendirelim.

Başımız sağ olsun, yaşam devam ediyor ama böyle gelmiş, böyle gitmemeli.

ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.

Sağlıcakla kalın.