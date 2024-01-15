Yılın En Beğenilen Dijital Platform Dizisi: ŞAHMARAN!

40 bin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin oylarıyla belirlenen, 34 farklı kategorideki ödülün sahiplerinin açıklandığı etkinlikte, Tims&B Productions imzalı Netflix dizisi Şahmaran, “2023 Yılının En Beğenilen Dijital Platform Dizisi” seçildi. 11 Ocak Perşembe akşamı, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz katıldı.

Ödülü birlikte teslim alan dizinin başarılı yıldızları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Şahmaran çok inanarak hayata geçirdiğimiz bir proje, dizimizin sizler gibi köklü bir üniversitenin öğrencileri tarafından da takdir görmesi gurur verici. Dizimize bu ödülü layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. İkinci sezonumuz da çok yakın, beklemede kalın!”

Şahmaran dizisinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ise Türkiye’nin en prestijli öğrenci ödülleri olan ‘Yılın Yıldızları Ödül Töreni’ sonrası yayınladığı ortak açıklamasında; “Yıldız Teknik Üniversitesi’nin çok sevgili gençlerinin, Şahmaran’ı yılın en beğenilen dijital platform dizisi seçmeleri, bizi gerçekten duygulandırdı ve gururlandırdı, kendilerine çok teşekkür ederiz. Netflix’in, yayınlandığı ilk 6 ayda 83 milyon saatten fazla izlemeyle dünya çapında rekor kıran içeriklerinden biri olan dizimiz Şahmaran’ın başarısının, böylesi bir ödülle daha taçlandırılması mutluluk verici. Bu coğrafyaya ait anlatacağımız daha pek çok hikaye var, dünya standartlarında işler üretmeye tüm motivasyonumuzla devam edeceğiz.” dediler.