Succession 75. Emmy Ödülleri’ne damga vurdu

Hollywood’un en prestijli televizyon ödülü olan Emmy Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. 75.Emmy Ödülleri’nde en prestijli kategori olan “En İyi Drama” dahil 6 kategoride tüm sezonlarıyla sadece TOD’da yayınlanan “Succession” ödülleri alırken, yine tüm sezonlarıyla TOD’da yer alan “The White Lotus” dizisi de toplamda 5 ödül kazandı.

TOD ekranlarında yayınlanan ve dünya çapında büyük hayran kitlelerine sahip olan diziler, 75. Emmy ödüllerinde toplam 13 ödüle layık görüldü. 75. Emmy Ödülleri adayları listesinin en başında yer alan, Türkiye’deki tüm sezonlarının tek yayıncısı TOD olan efsanevi dizi Succession 6 ödül alırken TOD’da yayınlanan The White Lotus ise toplamda 5 ödül kazandı.

TOD’da yayınlanan ve Emmy Ödülü kazanan diziler ve ödüle layık görüldükleri ana kategoriler ise şu şekilde:

SUCCESSION

En İyi Drama

Drama – En İyi Erkek Oyuncu: Kieran Culkin

Drama – En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Snook

Drama – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen

THE WHITE LOTUS

Drama – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge

Ayrıca 75. Primetime Emmy Ödülleri’nde TOD’da yayınlanan dizilerden The Great ve Barry de birer ödüle layık görüldü.