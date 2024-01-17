Succession 75. Emmy Ödülleri’ne damga vurdu
Hollywood’un en prestijli televizyon ödülü olan Emmy Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. 75.Emmy Ödülleri’nde en prestijli kategori olan “En İyi Drama” dahil 6 kategoride tüm sezonlarıyla sadece TOD’da yayınlanan “Succession” ödülleri alırken, yine tüm sezonlarıyla TOD’da yer alan “The White Lotus” dizisi de toplamda 5 ödül kazandı.
TOD ekranlarında yayınlanan ve dünya çapında büyük hayran kitlelerine sahip olan diziler, 75. Emmy ödüllerinde toplam 13 ödüle layık görüldü. 75. Emmy Ödülleri adayları listesinin en başında yer alan, Türkiye’deki tüm sezonlarının tek yayıncısı TOD olan efsanevi dizi Succession 6 ödül alırken TOD’da yayınlanan The White Lotus ise toplamda 5 ödül kazandı.
TOD’da yayınlanan ve Emmy Ödülü kazanan diziler ve ödüle layık görüldükleri ana kategoriler ise şu şekilde:
SUCCESSION
- En İyi Drama
- Drama – En İyi Erkek Oyuncu: Kieran Culkin
- Drama – En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Snook
- Drama – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen
THE WHITE LOTUS
- Drama – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge
Ayrıca 75. Primetime Emmy Ödülleri’nde TOD’da yayınlanan dizilerden The Great ve Barry de birer ödüle layık görüldü.