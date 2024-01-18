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Pınar Altuğ ve Emre Kınay 5 yılın ardından yeniden aynı projede

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Pınar Altuğ ve Emre Kınay 5 yılın ardından yeniden aynı projede
Başrollerini Emre Kınay ve Pınar Altuğ'un paylaştığı yeni tiyatro oyunu 'Mutlu Aile Tablosu'nun provası, Watergarden İstanbul’da bulunan Duru Tiyatro’da gerçekleştirildi.

Başrollerini Emre Kınay ve Pınar Altuğ'un paylaştığı yeni tiyatro oyunu 'Mutlu Aile Tablosu'nun provası, Watergarden İstanbul’da bulunan Duru Tiyatro’da gerçekleştirildi.

Son olarak 'Aile Reisi' isimli dizide aynı projede yer alan ikili, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden aynı projede bir araya geldi.

Prova esnasında oyunculukları ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ikili, tiyatro severlerde büyük merak uyandırdı.

Oyuncular, 8 Şubat'ta ilk kez oyunlarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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