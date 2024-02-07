‘Nefes - Yer Eksi İki’ 500 Bin Seyirci Sayısını Aştı!

TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi tüm Türkiye ve Avrupa’da büyük bir ilgi ile sinema salonlarında izlendi. Çarpıcı diyalogları ile şimdiden hafızalara kazınan ‘Nefes - Yer Eksi İki’ 500 bin seyirci sayısını aştı. Vizyona girdiği ilk günden beri övgü toplayan ‘Nefes - Yer Eksi İki’ büyük bir başarıya imza attı.