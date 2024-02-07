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‘Nefes - Yer Eksi İki’ 500 Bin Seyirci Sayısını Aştı!

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‘Nefes - Yer Eksi İki’ 500 Bin Seyirci Sayısını Aştı!
TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi tüm Türkiye ve Avrupa’da büyük bir ilgi ile sinema salonlarında izlendi. Çarpıcı diyalogları ile şimdiden hafızalara kazınan ‘Nefes - Yer Eksi İki’ 500 bin seyirci sayısını aştı. Vizyona girdiği ilk günden beri övgü toplayan ‘Nefes - Yer Eksi İki’ büyük bir başarıya imza attı.

Sarsıcı hikayesi, övgü toplayan performansları ve gerçekçi anlatımıyla Türk askerini ve dönemin savaş muhabirini konu alan film bölgede yolları kesişmiş birçok gerçek hikayenin izlerini taşıyor.

Yapımını Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği TRT Ortak Yapımı, senaryosu Hakan Evrensel’e ait olan ve yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filminin başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer alıyor.

‘Onlar; asıl unutursan ölür!’ sözünün altını çiziyor. İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen film Mehmetçiklerin zorlu mücadelesini aktarıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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