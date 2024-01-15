Kül’ün ilk fragmanını çıktı

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği filmde görünüşte kusursuz bir hayata sahip evli bir çiftin yaşamı gizemli bir kitap ile aniden değişiyor. Gökçe (Funda Eryiğit), eşi Kenan (Mehmet Günsür)’ın sahip olduğu yayınevine gönderilen kitaplardan biri olan Kül’ü keşfettiği andan itibaren bu büyülü hikayenin peşine düşüyor ve kendisini gizemli bir adamla (Alperen Duymaz) fırtınalı bir ilişkinin ortasında buluyor. Ancak Kül’ün hikayesinde gizlenen anılar bu duygulardan çok daha fazlasını barındırıyor.

Gizemli bir hikayenin tüm sırlarını adım adım ortaya döken Kül, tüm dünyayla aynı anda 9 Şubat’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

Kül Hakkında:

Gökçe kendi yaşamında kaybettiği heyecanı eşi Kenan’ın sahibi olduğu yayınevine gelen kitaplardan Kül’ün hikayesinde bulur. Peşine takıldığı bu gizemli hikaye, Gökçe’ye uzun zamandır hissedemediği duyguları yeniden yaşatırken, Kenan ile sahip oldukları mutlu aile tablosunun kısa sürede paramparça olmasına neden olur.

Yönetmen: Erdem Tepegöz

Senarist: Erdi Işık

Oyuncular: Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Mehmet Günsür, Gökçe Eyüboğlu, Yıldıray Şahinler, Nur Sürer

Yapımcı: Kerem Çatay

Yapım Şirketi: Ay Yapım