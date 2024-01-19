İsmail Hacıoğlu Nasıl Cem Karaca Oldu?

Sinema tarihimizde özel bir iz bırakmaya hazırlanan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, Yüksel Aksu yönetmenliğinde 26 Ocak Cuma günü vizyona girmek için gün sayıyor. Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, sadece filmdeki bütün şarkıları seslendirmesiyle değil, aynı zamanda Cem Karaca'ya olan fiziksel benzerliğiyle de dikkat çekiyor

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Türkiye’de ilk kez bir sinema filminde uygulanan yöntemle silikonla kalıp alma işlemi yerine, İsmail Hacıoğlu’nun üç boyutlu yüz taraması yapıldı. Bu tarama dosyası Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilerek, oyuncunun Cem Karaca modellemesi yapılarak uygulanacak protezlere karar verildi.

Makyaj tasarımları ve tarama işlemlerini yapan sanatçı Ahsen Gülkaya Heinly konuyla ilgili olarak; “3D ile işlem yapmanın en önemli avantajı hep uygulanan silikon kalıbı Amerika'ya kargolamak yerine sadece tarama dosyasını e-mail yolu ile zaman kaybı olmadan göndermemiz. Diğer avantajı da hiç hata payı olmadan, bire bir oyuncunun kalıbının, modellemeyi yapacak kişiye ulaşmış olması” dedi.

Ahsen Gülkaya Heinly; “Cem Karaca için en büyük parçamız dudak altından başlayıp bütün çene hattını kaplayan protez oldu. İkinci protezimiz de askerlik döneminde geçirdiği ufak bir kaza sonucu burunda oluşan kemerden dolayı burun proteziydi. Daha sonra oynadığı döneme göre de oyuncunun gençleştirme ve yaşlandırma makyajları yapıldı. Tüm protezler çekim günü sayısına göre Ben Nye makyaj stüdyosunda üretildi” dedi.

Teknolojiyle sanatın buluştuğu, 26 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, İsmail Hacıoğlu’yla birlikte, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.