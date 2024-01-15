İnci Taneleri Dizisinin Fragmanı Yayınlandı

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” olup pavyonda dans ettiği günlerce konuşulan dizinin ilk bölümünü anlatan yeni tanıtım filmi bu kez ağlattı. Azem’in ölen eşinin kabri başında, “Merhaba sevgilim, merhaba…” diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar diziye olan merakı iyice attırdı.

YILMAZ ERDOĞAN’IN KALEMİNDEN...

İnci Taneleri, bu kez duygusal bir tanıtım ile izleyici karşısına çıktı. Şarkıları ve dans sahneleri ile haftalardır gündemden düşmeyen İnci Taneleri’nin yayınlanan yeni tanıtımına Yılmaz Erdoğan’ın bu cümleleri damga vurdu:

“Artık hiç silinmiyor kara lekeler… Sonsuza kadar peşinden geliyorlar.

Taze ön yargılara bayat geçmişler...”

Diziden çarpıcı diyalogların da yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yılmaz Erdoğan’ın “Azem Yücedağ” karakteri ile bir kez daha izleyici karşısına çıktığı tanıtımda Azem’in ölen eşinin mezarının başında “Merhaba sevgilim, merhaba...” diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar ve “Fail” kitabı detayı hikâyeye dair merakı iyice attırdı.

Azem’in hapishaneden çıktıktan sonra çocuklarını aradığı sahnelerin ekrana geldiği tanıtımda dizinin diğer oyuncuları; Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Selma Ergeç başta olmak üzere Furkan Rıza Demirel ve Orkuncan İzan da ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ayrıca Azem ve Dilber’in karşılıklı konuşmalarının geçtiği tanıtım ikili arasında nasıl bir ilişki olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.

40 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Ekrana gelen ilk tanıtımda Yılmaz Erdoğan, ‘Azem Yücedağ’ olarak ilk kez izleyici karşısına çıktı. Edebiyat öğretmeni olan Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlandığı ve kelepçeli bir şekilde gözaltına alındığı görüntüler ise olay yarattı. Rolü gereği üzerine çelik yelek giydirilen Yılmaz Erdoğan’ın cezaevi, koğuş ve ranza üzerindeki görüntüleri günlerce konuşuldu.

HESABI DİLBER ÖDER!

İnci Taneleri ikinci tanıtımıyla da gündeme oturdu. “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…” ifadesine yer verilen tanıtımda başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler Türkiye’nin gündemine damga vurdu. Her kesimden izleyicinin dikkatini çeken tanıtım bir rekora imza atarak 40 milyonun üzerinde izlendi. Sosyal medya kullanıcıları ise tanıtımı kendi aralarında binlerce kez paylaştı.

DEV OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği “Azem Yücedağ”ın hayata tutunma hikâyesini konu alan İnci Taneleri senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle çok konuşulmaya devam edecek.

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ Yakında Kanal D’de ekrana gelecek.