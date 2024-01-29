“Hep Otuz Üç Yaşında” filminin gala gösterimi yapıldı

Türkiye’nin en köklü araştırma kurumlarından Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği “Hep Otuz Üç Yaşında” isimli kurmaca-belgesel filmin gala gösterimi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gala gösterimine Ansiklopediye katkı vermiş isimler, kültür sanat camiasının önde gelenleri, film ekibi ve oyuncuları ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, ansiklopedinin hikâyesinin beyaz perdeye taşınmasının sonraki nesillere aktarımını mümkün kılacağını belirterek, “TDV İslâm Ansiklopedisi, İslam coğrafyasında özgün bir ansiklopedi olarak A'dan Z'ye tamamlanan ilk eserlerden olma özelliğini taşıyor. İslam konusunda geçmişten beri süregelen yanlış anlatılara karşı doğru ve sağlam bilgiyi ön plana çıkaran binlerce ilim insanın muhteşem bir şaheseridir" dedi.

Filmin yönetmeni Murat Pay ise “Biz büyük bir hikâyeye küçük bir katkı yapmak için yola düştük ve bir film yaptık. Yaklaşık iki sene çalıştık. Ansiklopedi hikayesini film dilinin olanaklarıyla filmci gözlüklerimizi takarak tasvir ettik. Ansiklopediye yaraşır bir derinlik, ansiklopediye yakışır bir kalıcılığın izini sürdük” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük kültür hareketlerinden biri beyaz perdeye taşındı

İSAM adına Filmcode tarafından yapılan film, İslam kültür ve medeniyetinin on beş asırlık tarihinin tüm alanlarını kapsayan (44 + 2) ciltlik dev eser TDV İslâm Ansiklopedisi’nin hikâyesini anlatıyor. Ansiklopedinin Türkiye’nin hikâyesini ve başarısını yansıttığını anlatmak amacıyla 100’e yakın şahsiyetle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirildi. Sözlü tarih görüşmeleriyle ortaya çıkan tecrübe paylaşımlarına ve hikâyelere İSAM kurumsal hafızasının eklenmesinden sonra bu içeriği yansıtacak bir senaryo yazıldı. Film, iki kurmaca karakter Niyaz ve Ekmel üzerinden ilerliyor. Niyaz, İlahiyat Fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen, Ekmel ise üniversitede 60'lı yaşlarda bir eğitimcidir. İki karakterin yollarının TDV İslâm Ansiklopedisi'nde kesiştiği filmle Türkiye tarihinin kolektif hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birinin 33 yıla yayılan çarpıcı hikâyesi beyaz perdeye taşınıyor.

Yapımcılığını Halil Kardaş’ın üstlendiği, senaryosunu Selman Kılıçaslan’ın hazırladığı ve yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı “Hep Otuz Üç Yaşında” ismini taşıyan filmin başrollerinde Hüseyin Soysalan (Ekmel), Birhan Tut (Niyaz) yer alıyor.

TRT Sinema ortak yapımı olan film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla hazırlandı.

“Hep Otuz Üç Yaşında” filmi, 29. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) dünya prömiyerini yaptı. Bakü’de düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde “Hep 33 Yaşında” filmine Jüri Özel Ödülü takdim edildi. “TV Belgesel” dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülüne layık görüldü. Filmin Nisan 2024’te vizyona girmesi planlanıyor.