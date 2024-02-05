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Düğüm’ün Fragmanı Yayınlandı

Yayınlanma:
Düğüm’ün Fragmanı Yayınlandı
Prime Video, Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın Paylaştığı İlk Türk Original dizisi Düğüm’ün Tanıtımını Yayınladı. Sekiz bölümlük polisiye dramanın ilk üç bölümü 23 Şubat 2024'te, yeni bölümleriyse haftalık olarak yayınlanacak.

Prime Video, 23 Şubat’ta yayınlanacak ilk Türk Original dizisi Düğüm'ün tanıtımını yayınladı. Prime Video üyeleri, sekiz bölümlük polisiye dramanın ilk üç bölümünü aynı gün izleyebilecek, geri kalan bölümler ise haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Prime Video, Amazon Prime üyeliğinin bir parçasıdır. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ın paylaştığı OGM Pictures yapımı polisiye dram/gerilim türündeki dizi Düğüm’ün yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Can Ulkay üstleniyor. Bütün kimliğini doğruluk ve dürüstlük üzerine kurmuş hırslı ve idealist bir haberci olan Neslihan Turan’ın (Bergüzar Korel) kendisini kariyeri ve annelik sorumlulukları arasında dengeleme konusunda büyük bir sınavın içinde bulmasına odaklanan hikayede Serkan Altunorak Neslihan’ın eşi, duygusal ve kırılgan bir akademisyen olan Vural karakterine hayat verirken, Caner Cindoruk ise cinayet büroda görev alan işinde başarılı ve güvenilir komiser Nejat rolünü üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan’ın sunduğu “Tek Gerçek” programının yapımcısı rolünde İbrahim Selim, rakip kanalın televizyoncusu rolünde Ece Dizdar, Neslihan’ın asistanı rolünde Itır Esen ve Neslihan’ın oğlu Can rolündeyse Kaan Meriç Sezen yer alıyor.

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