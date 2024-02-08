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Cem Yılmaz’ın Yeni Gösterisi Başladı

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Cem Yılmaz’ın Yeni Gösterisi Başladı
Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yepyeni gösterisi "CMXXIV" Zorlu PSM’de başladı. Şubat ve Mart aylarındaki biletleri rekor bir ilgiyle tükenen CMXXIV seyircilerden tam not aldı.

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yepyeni gösterisi "CMXXIV" Zorlu PSM’de başladı. Şubat ve Mart aylarındaki biletleri rekor bir ilgiyle tükenen CMXXIV seyircilerden tam not aldı.

Cem Yılmaz’ın rekor bir ilgiyle tükenen yepyeni gösterisi "CMXXIV" ilk kez Zorlu PSM’de seyircilerle buluştu. CMXXIV’ün duyurusundan sonra Şubat ve Mart ayı gösterimleri rekor bir ilgiyle tükenen gösteri, izleyiciyi kahkahalara boğdu.

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