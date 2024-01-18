Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu hafta da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden bilim kurguya, konserden animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Perşembe ve Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak Queen Rock Montreal, Lohusa, Ördeklerin Göçü (Migration), Afacanlar Kampta ve Kardeş Takımı filmlerinin vizyona girdiği haftanın vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

Haftanın öne çıkan filmleri