ATATÜRK Filmi Ekibi Şehitlerimizi Andı

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK II 1881-1919” filmi, sinemada izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul Akasya AVM ve Torium AVM’deki gösterimlere katılan filmin Yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, Yapımcı Saner Ayar, Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Sarp Akkaya, Cahit Kök, Sahra Şaş ve Şahin Sancak, Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklerimizi andı.

Filmi, seyircilerle birlikte izleyen ekibe ilgi büyüktü. Gösterim öncesinde sinema seyircileriyle sohbet eden oyuncular ve ekip, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bu günlerde millî mücadele döneminin zorluklarının ve ne denli büyük bir kahramanlık gösterildiğinin daha iyi anlaşıldığını vurguladılar.

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölüm yıldönümü olduğunu da hatırlatan Aras Bulut İynemli, “Yenilmez kahramanları yetiştiren tüm annelerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz” dedi. İynemli şöyle devam etti: “Dün olduğu gibi, Cumhuriyetimizin 100. yılında da özgürlüğümüzü şehitlerimize borçluyuz. Yine aynı acıyı yaşıyoruz, 9 şehit verdik. Terörün her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kahraman ordumuzun kurduğu Cumhuriyetin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum.”

Konuşmasına “Bugün bizim için çok farklı bir gün. Yönetmenimizle, oyuncularımızla ve sizlerle bir aradayız ancak aramızda olmayanlar var” diyerek başlayan Yapımcı Saner Ayar, Pençe-Kilit Harekatı’nda hayatını kaybeden askerlerimizin isimlerini okuyarak şehitlerimizi izleyicilerle birlikte andı. Ayar: “Bu aslan parçaları şehit oldular. Onlar orada oldukları için biz bugün buradayız; hayatta ve güvendeyiz. Atatürk filmini kahraman ordumuza armağan ettiğimizi açıklamıştık. Bugün de dokuz şehidimize armağan ediyoruz.”

“ATATÜRK II”, Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan, Box Office Türkiye verisine göre 1,7 milyona yakın seyircinin izlediği ve 30’dan fazla ülkede gösterilerek yurt dışında da rekor izleyiciye ulaşan “ATATÜRK I. Film”in devamı niteliğini taşıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Ocak ayında dünyada 30’da fazla ülkede gösterime girecek “ATATÜRK II”; 1915’ten başlayarak Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. 1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önünde başka savaşlar vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi “ATATÜRK 1881-1919”, “Kurtuluşa Doğru” giden yolu, Millî Mücadele’yle kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin Tarih Danışmanları ise şöyle: Genel Danışmanlar Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu. Askerî Danışman Tuncel Koç. Askerî Kostüm Danışmanı Kadir Türker Geçer. Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş.