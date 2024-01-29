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Aslı Bekiroğlu: Romanlara Önyargı Bu Filmle Yıkılacak

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Aslı Bekiroğlu: Romanlara Önyargı Bu Filmle Yıkılacak
Altın Adam medya yapımcılığında ve usta yönetmen Savaş Sancak tarafından Çanakkale Lâpseki’de roman mahallesinde çekimleri tamamlanan “Hayatımız Roman” isimli sinema filmi vizyon için geri sayıma başladı.

Türkiye’deki tüm Roman federasyonlarının destek verdiği “Hayatımız Roman” isimli sinema filmi 8 Mart’ta izleyicisiyle buluşuyor. “Hayatımız Roman” isimli sinema filminin başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu, sinema severlerin karşısına Öykü karakteri ile eğitim görevlisi, aklı başında, monoton bir hayatı olan, genelde maceradan uzak ve kendi güvenli alanını tercih eden biri olarak gelecek. Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu dünyayı romanlar yönetse müzik ve eğlence dolu, adil bir dünyada yaşardık ifadesinde bulundu. 8 ayrı roman mahallesinin binaları boyanarak ışıklandırılarak dev bir plato haline getirilerek çekilen “Hayatımız Roman” filmi için çekimler sürecinde roman mahallesinde kalan Aslı Bekiroğlu “Çok güzel insanlar. Farklı bir kültür görmüş oldum bende. Çokta keyif aldım. Samimiler, yardımseverler, cana yakınlar ve hayatımda daha neşeli bir ekip görmedim” dedi. Roman mahallesinde çekilen filmin iş olmaktan çok eğlenceye dönüştüğünü sözlerine ekleyen Aslı Bekiroğlu, onlarla vakit geçirmek oldukça keyifliydi ifadesini kullandı. 7’den 70’e herkes için bir film bence, Romanlara karşı olan önyargıları kaldıracağına şüphem yok vurgusunu yapan Aslı Bekiroğlu, vizyona farklı ve özel bir yapım geliyor ifadesiyle sözlerini tamamladı.

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