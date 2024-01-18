Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" filminin galası gerçekleşti. Torun Center’da düzenlenen galaya filmin oyuncuları ve film ekibinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Afacanlar serisinin ikinci filmi "Afacanlar Kampta", 19 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek. Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

“Güzel bir aile filmine imza attık”

TRT ortak yapımı filmin yapımcıları Serdar Atacan ve Serhat Usak, serinin ikinci filminde çocuklar ve usta oyuncularla güzel bir aile filmine imza attıklarını söyleyerek “Öncelikle TRT’ye, yönetmenimiz Enes Ateş’e, tüm oyuncu kadromuza ve emeği geçen ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçireceği macera dolu filmimize herkesi bekliyoruz.” açıklamalarını yaptılar.

Gala öncesi basın mensuplarına açıklama yapan filmin yönetmeni Enes Ateş, “Çok eğlenceli bir film oldu. Herkesin izleyebileceği ve izlerken keyif alacağı bir film oldu. Umarım bol gişeli olur, herkes eğlenir.” şeklinde konuştu. Filmde Emirhan karakteriyle afacanların abisini canlandıran Berat Efe Parlar, “İlk filmin üstüne çok koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. İlk filmimizde gördüğümüz ilgiyi, ikincisinde de aynı ilgiyi göreceğimize inanıyorum. Bu kadroyla çekimlerde eğlenmemek mümkün değildi. Cıvıl cıvıl bir setti. 7’den 70’e herkesin izleyebileceği güzel bir film oldu.” dedi.

Armando karakterini canlandıran Bülent Polat ise, “Kızım Doğa ilk filmin de hayranıydı, onunla geldik. Berat Efe’nin de hayranı kendisi. Dün gece hiç uyumadı. Berat’ın dediği gibi çok eğlendik. Herkesi bekleriz.” ifadelerinde bulundu.

Afacanlar Kampta Filmin konusu:

Babasının çalıştığı AVM’yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı dostluk ve macera ruhunun yerini büyümenin getirdiği hayat rutini ve sorumluluklar almıştır. Dedesi Saffet’in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, kamp çocuklarına yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef ise kısa sürede çocuklarla kaynaşmayı başarır. Bir gün beldeye camping için gelen Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırıp hastaneye düşünce kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak ve iki taraf arasında keyifli bir macera başlayacaktır.