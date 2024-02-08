58’inci Super Bowl Pazarı Pazartesi'ye Bağlayan Gece Saat 02:00'de Oynanacak. Amerikan Futbolu Ligi (National Football League) NFL'in şampiyonluk maçı olan Süper Bowl sporseverlerle buluşuyor. 12 Şubat Pazartesi saat 02:00’de Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers’in karşı karşıya geleceği maç canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta yayınlanacak.

S Sport Plus; bu yıl 58’incisi düzenlenecek olan Super Bowl karşılaşmasını 12 Şubat Pazartesi (Pazarı Pazartesi’ye bağlayan gece) saat 02:00’den itibaren canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. Şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra devre arası şovlarıyla da tüm dünyada en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl S Sport Plus’ta Türkçe ve orijinal dil seçeneğiyle yayınlanacak.

Las Vegas'ın Allegiant Stadyumu’nda gerçekleşecek Super Bowl’da 2023 NFL sezonunda AFC şampiyonu olan Kansas City Chiefs ile NFC şampiyonu San Francisco 49ers karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek büyük finalin, devre arası şovunda ise Usher sahne alacak.

Chiefs, geçtiğimiz yıl Super Bowl'da Philadelphia Eagles'ı mağlup ederek kupaya ulaşmıştı.

San Francisco 49ers'ın 1982'den 1995'e kadar beş galibiyet almasına yardımcı olan Joe Montana, Jerry Rice ve Steve Young'dan bu yana Super Bowl'u kazanamadı. Koç Kyle Shanahan, yedi yıllık görev süresi boyunca yıldızlarla dolu bir kadro oluşturduktan sonra ilk Super Bowl galibiyetini umuyor.