#SüperMarioKardeşlerFilmi

Tür: Aksiyon-Komedi

Oyuncular: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco

Senaryo: Matthew Fogel

Yönetmenler: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Yapımcılar: Chris Meledandri, Shigeru Miyamoto

İkonik küresel eğlence markalarından Illumination ve Nintendo, son 40 yıldır pop kültürün en ünlü tesisatçılarının rol aldığı yeni, beyaz perde macerası Süper Mario Kardeşler Filmi’ni yapmak için güçlerini birleştiriyor.

Nintendo’nun Mario oyunlarının dünyasına dayanan film, aksiyon yüklü, coşkulu, sinematik komedi filminde izleyicileri daha önce yapılanlara hiç benzemeyen canlı, heyecanlı yeni bir evrene davet ediyor.

Brooklyn’li tesisatçılar Mario (Chris Pratt; Jurassic World ve LEGO Filmi serisi) ve erkek kardeşi Luigi (Charlie Day; It’s Always Sunny in Philadelphia) bir ana su borusunu tamir etmek için yeraltında çalışırken gizemli bir borudan aktarılarak sihirli, yeni bir dünyaya girerler. Ama kardeşler ayrı düşünce Mario, Luigi’yi bulmak için destansı bir maceraya çıkar.

Mario, Mantar Krallığı sakini Toad’un (Keegan-Michael Key; Aslan Kral) yardımıyla ve Mantar Krallığı’nın iradesi güçlü yöneticisi Prenses Peach’ten (Anya Taylor-Joy;The Queen’s Gambit) aldığı bazı eğitimlerle kendi gücünü bulur.

Süper Mario Kardeşler Filmi’nde olağanüstü bir komedi kadrosu yer alıyor. Aralarında Jack Black (Jumanji filmleri) Bowser rolünde, Seth Rogen (Kötü Komşular serisi) Donkey Kong rolünde, Fred Armisen (Portlandia, Saturday Night Live) Cranky Kong rolünde, Kevin Michael Richardson (American Dad!, Family Guy) Kamek rolünde ve Sebastian Maniscalco (Green Book) Spike rolünde yer alıyor. Ayrıca Süper Mario oyunlarından 30 yıldan uzun bir süredir Mario ve Luigi karakterlerini seslendiren özel seslendirmen olarak Charles Martinet yer alıyor.

Filmin yönetmenleri Aaron Horvath ve Michael Jelenic (Teen Titans Go!, Genç Titanlar Filmi iş ortakları), senaryo yazarı Matthew Fogel (Minyonlar Gru’nun Yükselişi, LEGO Filmi 2).

Nintendo ve Illumination’dan— global gişe rekortmenleri Çılgın Hırsız, Minyonlar, Şarkını Söyle, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı yaratıcıları, ikili arasında altı yıldan fazla süredir geçen yakın ilişkiler ve görüşmelerden sonra, Süper Mario Kardeşler Filmi’nin yapımcısı, Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri p.g.a. ile Nintendo’nun Vekil Yönetmeni ve Ortağı, Mario’nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto. Filmin finans ortakları Universal Pictures ve Nintendo ve filmin dağıtımı tüm dünyada Universal Pictures tarafından yapılacaktır.