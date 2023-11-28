VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçına çıkıyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, son 2 sezondur zafere ulaştığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü grup maçına çıkıyor. A Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, 29 Kasım Çarşamba, TSİ 19.30’da İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano’yu konuk edecek.

Giovanni Guidetti: “Zoru seven bir takımız”

Maç öncesinde karşılaşmayı değerlendiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Heyecanlıyız. Milano, İtalya’nın en iyi takımlarından biri. Bizi büyük bir mücadele, seyircilerimizi ise keyifli bir maç bekliyor. Zor olacağını biliyoruz ama biz zoru seven bir takımız” şeklinde konuştu.

Cansu Özbay: “Hedeflerimiz için önemli bir maç”

VakıfBank’ın yıldız pasörü Cansu Özbay ise “CEV Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi evimizde zorlu bir maç bizi bekliyor. Vero Volley Milano güçlü bir takım bunun farkındayız. Hedeflerimiz için önemli bir maç. Bu zorlu maça takım olarak iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa’da kayıpsız yolumuza devam etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

6 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan ekip olan VakıfBank, A Grubu’ndaki ilk maçında Volley Mulhouse Alsace’yi, ikinci maçında ise Jedinstvo Stara Pazova’yı set vermeden mağlup etmeyi başardı.