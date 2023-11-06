VakıfBank, Şampiyonlar Ligi mesaisine başlıyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, son 2 sezondur zafere ulaştığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezona başlıyor. 2023-2024 sezonunda A Grubu’nda mücadele edecek sarı-siyahlılar ilk maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace’yi ağırlayacak.

Banu Can Schürmann: “Doğal favorisi olduğumuz CEV Şampiyonlar Ligi'nde yine şampiyon olmak istiyoruz”

Karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada bu sezona da şampiyonluk hedefiyle girdiklerine değinen VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, “Kadromuzda çok yeni isimler olsa da oyuncularımız kısa sürede birbirlerine adapte oldular. VakıfBank olarak hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezon da mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda zirvede yer almak. Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak sezona çok önemli bir başarıyla başladık. Bu da tüm takımı motive etti. Ligde de şu anda yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Son iki yılın şampiyonu ve bu kupayı en çok kazanan takım olarak doğal favorisi olduğumuz CEV Şampiyonlar Ligi'nde yine şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de tüm maçlarımıza aynı ciddiyet ile hazırlanıyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Volley Mulhouse Alsace ile karşılaşacağız ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte yürüyeceğimiz bu yolun sonunun şampiyonluk olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti: “Şampiyonlar Ligi'nde güzel anılarımız var”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken; “İyi bir rakibe karşı başlayacağız. Mulhouse son yıllarda Fransa'nın en iyi takımlarından biri oldu. Çok iyi organize olmuş bir ekip. Bu yıl Şampiyonlar Ligi her yıl olduğu gibi zor olacak ama biz Şampiyonlar Ligi'ni seviyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde güzel anılarımız var ve daha güzel anılarımızın olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

VakıfBank - Volley Mulhouse Alsace mücadelesi 8 Kasım Çarşamba günü 19.30’da başlayacak. A Grubu’nda Volley Mulhouse Alsace dışında Jedinstvo Stara Pazova ve Alllianz Vero Volley Milano ile mücadele edecek olan son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, 6 zafer ile