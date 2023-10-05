VakıfBank, Cumhuriyetimizin 100. yılında da zirvede olmak için yeni sezona başlıyor

Abdi Serdar Üstünsalih: “Yeni sezona, hiçbir şey kazanmamışçasına iştahlı, her şeyi başarabileceğimize inanacak kadar güvenli giriyoruz” dedi.

Son Avrupa şampiyonu VakıfBank, yeni sezon açılışında medya mensupları ile buluştu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki törene sarı-siyahlı takım yeni transferi ile tam kadro katılırken; VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih yeni sezon mesajlarını iletti. Basın toplantısında VakıfBank’ın yeni sezon için tasarlanan Cumhuriyetin 100. yılına özel ve 6 yıldızlı forması da da görücüye çıktı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir yaz dönemini geride bıraktık”

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye A Kadın Milli Takımımızın başarılarını kutlarken, “Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan ilk ekip olarak tarihe geçti. Azimli Türk kadınları sayesinde Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir yaz dönemini geride bıraktık. Birçoğu adeta elimizde büyüyen, yıllarca VakıfBank ailesinin birer parçası olan ve ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan her bir kızımızla gurur duyduk. Herkes bir kat sevindiyse biz iki kat sevindik. VakıfBank olarak milli takımlara en fazla sporcu yetiştiren takım olmaya, daha uzun yıllar boyunca devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VakıfBank’ın yeni sezona da büyük hedefler ile girdiğine vurgu yapan Üstünsalih, “Başka bir spor dalında, başka bir kulübün hayal edemeyeceği şeyler başardık. Toplamda 12 kupayla Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımıyız. Tarihimizle ve başardıklarımızla gurur duyuyoruz ancak çok iyi biliyoruz ki sporda dün yoktur. Yeni sezona, hiçbir şey kazanmamışçasına iştahlı, her şeyi başarabileceğimize inanacak kadar güvenli giriyoruz” şeklinde konuştu.

Banu Can Schürmann: “Yeniden dünyanın en iyi takımındayım”

Abide Serdar Üstünsalih’ten sonra söz alan VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, “Oyuncu olarak formasını giydiğim kulübe 23 yıl yıl sonra döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte voleybolun içinde kalmaya devam ettim. Şimdi de yeniden dünyanın en iyi takımının içindeyim. Takımımızın büyük bir enerjisi ve potansiyeli var. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük başarılara imza atarak genç kızlarımıza örnek olacağız” dedi.

Giovanni Guidetti: “Herkes bu formanın öneminin farkında”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, “Yeni bir sezonun başında her zamanki gibi çok heyecanlıyız. 7 yeni oyuncumuz var. Teknik kadromuzda yeni isimler var. Bu formayı giymenin öneminin herkes farkında. Harika bir sezon olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.