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TOSFED'in Yeni Yıldızları Çelik ve Yıldırım

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TOSFED'in Yeni Yıldızları Çelik ve Yıldırım
2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’un final yarışları, 24-26 Kasım tarihleri arasında TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi.

. Bu yıl 50’si kadın toplam 720 adayın katıldığı ve yetenekli genç sporcular keşfetmeyi hedefleyen projenin elemeleri sonunda belirlenen 10 erkek 4 kadın sporcu, üç ayrı formatta gerçekleşen yarışlarda mücadele ettiler.

Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla düzenlenen yarışlarda Fiat Egea yarış otomobilleri ile piste çıkan sporcular ilk yarışta en hızlı tur zamanları, ikinci yarışta ise toplam tur zamanlarına göre sıralanırken üçüncü yarışta toplu start ile birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilmek için ter döktüler.

Hafta sonu gerçekleşen her üç yarış sonunda Hasan Çelik 2023 TOSFED Yıldızını Arıyor birincisi olurken, Talha Doğdu ikinci ve Ege Ekmekçibaşı da üçüncü oldular. Kadınlar klasmanında ise Sevde Zehra Yıldırım en hızlı ismi olurken Betül Pınar ikinci ve Hilal Olgun üçüncü sırada yer aldı.

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