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  4. Toprak Razgatlıoğlu, 2023 WSBK Portekiz Ayağında Zaferle İkinci Sırayı Alarak Dikkatleri Üzerine Çekti

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 WSBK Portekiz Ayağında Zaferle İkinci Sırayı Alarak Dikkatleri Üzerine Çekti

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Toprak Razgatlıoğlu, 2023 WSBK Portekiz Ayağında Zaferle İkinci Sırayı Alarak Dikkatleri Üzerine Çekti
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağı olan Portekiz hafta sonunda ikinci yarışta ikinci sırayı elde ederek damalı bayrağı geçti. Superpole yarışında 2. olan Toprak, haftayı üç podyumla tamamlamış oldu. 2023 Dünya Superbike Şampiyonası, 27-29 Ekim tarihleri arasında İspanya'da koşulacak etapla sona erecek.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağı olan Portekiz hafta sonunda ikinci yarışta ikinci sırayı elde ederek damalı bayrağı geçti. Superpole yarışında 2. olan Toprak, haftayı üç podyumla tamamlamış oldu. 2023 Dünya Superbike Şampiyonası, 27-29 Ekim tarihleri arasında İspanya'da koşulacak etapla sona erecek.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 11. durağı olan Portekiz hafta sonunda ikinci yarışı podyumun ikinci basamağında tamamladı.

Portimao’da superpole yarışında ikinci olan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, ikinci sıradan başladığı ikinci yarışın başında şampiyona lideri Alvaro Bautista’yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Toprak-Bautista ikilisi yarışın başında rakipleriyle farkı açarken birbirleriyle müthiş bir mücadele verdi. Yarışın başından sonuna kadar birbirini bırakmayan ikili finişe kadar birlikte geldi. Son viraja Toprak önde girse de son anda atağını yapan Bautista damalı bayrağı ise ilk gören isim oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı ikinci sırada tamamladı.

2023 Dünya Superbike Şampiyonası, 27-29 Ekim’de İspanya’da koşulacak etapla son bulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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